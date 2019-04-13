Вона не сором'язлива фіалка: королева знову незадоволена Меган Маркл

Меган Маркл і королева Єлизавета II (GettyImages)

Меган Маркл негативно впливає на життя онука королеви Єлизавети II

Меган Маркл, яка перебуває на останніх тижнях вагітності, знову викликала гнів королеви Єлизавети II і багатьох королівських коментаторів. Цього разу причиною стала поява в житті молодої пари знаменитої телеведучої Опри Уїнфрі.

Меган Маркл і принц Гаррі анонсували на своїй сторінці в Instagram створення спільного серіалу з Опрою Вінфрі про психічні захворювання і здоров'я. Зокрема, в заяві йдеться, що принц Гаррі багато років працював із різними громадами у Великобританії на тему психічних захворювань. Вихід серіалу запланований на 2020 рік.

Меган Маркл і принц Гаррі (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Проте королева Єлизавета не схвалює співробітництво принца Гаррі з американської телезіркою і вважає, що на його рішення вплинула Меган Маркл.

Королівський коментатор Данкан Ларкомб зробив попередження про те, що "змішання Голлівуду і королівського стилю життя погано закінчується". Він знову нагадав про так званий "ефект Меган" і додав, що співпраця з Опрою – це черговий прояв цього ефекту.

"Очевидно, що це ще один явний знак того, що Гаррі слідує за Меган, а не якимось своїм шляхом. Ці нові проекти, в які він тепер залучений, є доказом "ефекту Меган", - заявив він у коментарі для британських ЗМІ і додав, що в історії королівської сім'ї поєднання культури голлівудських знаменитостей і норми королівської сім'ї ніколи добре не закінчувалися.

Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/sussexroyal)

У приклад він навів колишню невістку королеви Єлизавети, герцогиню Йоркську Сару Фергюсон, яка дуже любила спілкування зі знаменитостями. Сара Фергюсон довгий час була в немилості у королеви і її піддали критиці з боку суспільства.

"Гаррі знав на що йшов, коли одружився на Меган і коли заручився з цілеспрямованою, амбітною, успішної американською актрисою. Безумовно Меган – не сором'язлива фіалка", - сказав Ларкомб і додав, що королева Єлизавета вважає поведінку Гаррі та його дружини "порушенням традицій".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережу потрапили ексклюзивні фото Меган Маркл.

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