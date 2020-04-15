Заставляют писать COVID-19 здоровым людям: на Закарпатье разгорается скандал

На Закарпатье вспыхнул скандал из-за пациента, у которого подозревали коронавирус

Коронавирус COVID-19 пытаются насильно приписать мужчине с сахарным диабетом в Воловецком районе на Закарпатье. Об этом сообщил в Facebook общественный деятель Остап Стахив.

По его словам, семейного врача из села Нижние Ворота заставляют написать пациенту, который лечился от пневмонии, диагноз COVID-19.

Жена пациента рассказала, что ее супруг находился в Воловецкой центральной больнице с диагнозом пневмония с 30 марта по 11 апреля. Ему два раза делали тест на коронавирус - он был отрицательным.

11 апреля пациента направили в областную инфекционную больницу, чтобы сдать повторный анализ. Там инсулинозависимый мужчина с пневмонией просидел пять часов подряд в приемном отделении. Ни одной нужной ему инъекции там ни сделали, мужчина отказался от госпитализации, поскольку не чувствовал симптомов COVID-19, да и ОРВИ вообще - кашля, температуры у него не было, давление в норме.

Выписки из Воловецкой центральной больницы ему не дали, лечащий врач на звонки не отвечает. Хотя диагноза коронавирус пациенту не поставили, тем не менее семью направили на изоляцию "на словах", никаких документов на изоляцию не дали.

Женщина говорит, что семейного врача принудительно заставляют, чтобы она выдала экстренное сообщение про инфекционное заболевание "форму 058/о" относительно ее мужа.

"Я так думаю, что власть давит на врачей, чтобы те делали фейковую статистику, ибо по другому 65 млрд грн, что вчера Верховная Рада Украины выделила Кабинету министров Украины не будет под что списать!" - утверждает Остап Стахив.

Маю несподівану та неприємну новину, яка багатьом відкриє очі на сьогоднішні події в державі На Закарпатті для фіксування захворювання коронавірусом змушують сімейного лікаря виписати діагноз COVID-19 жителю села Нижні Ворота, Воловецького району, Закарпатської області Казібріду Івану Васильовичу, про це мене повідомила його дружина Казібрід Олена Олексіївна і прислала мені відео. Лікуючий лікар Попелич Алла Володимирівна не надала виписку з лікарні і на дзвінки не відповідає. Історія в тому, що громадянину робили двічі тест на коронавірус і двічі підтверджувався діагноз, що він здоровий і COVID-19 у нього не має. Я так думаю, що влада тисне на лікарів, щоб ті робили фейкову статистику, бо по іншому 65 млрд. грн., які вчора Верховна Рада України виділила Кабінет Міністрів України не буде під що списати! Звертаюсь до Президента Володимир Зеленський, прем’єр-міністра Денис Шмигаль, міністра Міністерство охорони здоров'я України Максим Степанов, голови Закарпатська обласна державна адміністрація, голови Воловецька районна державна адміністрація терміново розібратися в даній ситуації та покарати винних. Бо в час карантину, коли держава не допомагає своїм громадянам, а навіть шкодить черговим стресовим повідомленням про зараження коронавірусом, якого ніхто не зафіксував, а також порушує права людини не видавши виписку здоровому чоловікові з лікарні. Що це таке відбувається На відео дружина Івана Казібріда - Елена Казибрид Опубліковано Остапом Стаховим Вівторок, 14 квітня 2020 р.

На Закарпатье скандал из-за диагноза коронавирус (видео: facebook.com/ostakhiv)

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