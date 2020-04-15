Змушують писати COVID-19 здоровим людям: на Закарпатті розгорається скандал

На Закарпатті спалахнув скандал через пацієнта, у якого підозрювали коронавірус

Коронавірус COVID-19 намагаються насильно приписати чоловікові з цукровим діабетом у Воловецькому районі на Закарпатті. Про це повідомив в Facebook громадський діяч Остап Стахів.

За його словами, сімейного лікаря із села Нижні Ворота змушують написати пацієнту, який лікувався від пневмонії, діагноз COVID-19.

Дружина пацієнта розповіла, що її чоловік перебував у Воловецькій центральній лікарні з діагнозом пневмонія з 30 березня по 11 квітня. Йому два рази робили тест на коронавірус - він був негативним.

11 квітня пацієнта направили в обласну інфекційну лікарню, щоб здати повторний аналіз. Там інсулінозалежний чоловік з пневмонією просидів п'ять годин поспіль у приймальному відділенні. Жодної потрібної йому ін'єкції там не зробили, чоловік відмовився від госпіталізації, оскільки не відчував симптомів COVID-19, та й ГРВІ взагалі - кашлю, температури у нього не було, тиск в нормі.

Виписки з Воловецької центральної лікарні йому не дали, лікуючий лікар на дзвінки не відповідає. Хоча діагнозу коронавірус пацієнту не поставили, тим не менш сім'ю направили на ізоляцію "на словах", жодних документів на ізоляцію не дали.

Жінка каже, що сімейного лікаря примусово змушують, щоб вона видала екстрене повідомлення про інфекційне захворювання "форму 058/о" щодо її чоловіка.

"Я так думаю, що влада тисне на лікарів, щоб ті робили фейковую статистику, бо по іншому 65 млрд грн, які вчора Верховна Рада України виділила Кабінету міністрів України не буде на що списати!" - затверджує Остап Стахів.

Травня несподівану та неприємну новину, яка багатьом відкриє очі на сьогоднішні події в державі На Закарпатті для фіксування захворювання коронавірусом змушують сімейного лікаря виписати діагноз COVID-19 жителю села Нижні Ворота, Воловецького району, Закарпатської області Казібріду Івану Васильовичу, про це мені розказала його дружина Казібрід Олена Олексіївна і прислала мені відео Лікуючий лікар Попелич Алла Володимирівна не надала виписку з лікарні і на дзвінки не відповідає. Історія в тому, що громадянину робили двічі тест на коронавірус і двічі підтверджувався діагноз, що він здоровий і COVID-19 у нього не має. Я так думаю, що влада ти на лікарів, щоб ті робили фейкову статистику, бо по іншому 65 млрд. грн., які вчора Верховна Рада України виділила Кабінет Міністрів України не буде під що списати! Звертаюсь до Президента Володимир Зеленський, прем'єр-міністра Денис Шмигаль, міністра Міністерство охорони здоров'я України Максим Степанов, голови Закарпатська обласна державна адміністрація, голови Воловецька районна державна адміністрація терміново розібратися в даній ситуації та покарати винних Бо в час карантину, коли держава не допомагає своїм громадянам, а навіть шкодить черговим стресовим повідомленням про зараження коронавірусом, якого ніхто не зафіксував, а також порушує права людини не видавши виписку здоровому чоловікові з лікарні. Що це таке відбувається На відео дружина Івана Казібріда - Олена Казибрид Опубліковано Остапом Стаховим Вівторок, 14 квітня 2020 р.

На Закарпатті скандал через діагноз коронавірус (відео: facebook.com/ostakhiv)

Раніше ми писали, які маски не можна носити після посилення карантину з 6 квітня в Україні.