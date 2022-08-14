"Заставляли раздеваться женщин и детей": жительница Херсонской области о выезде из оккупации

Убийства и похищения, что творили российские солдаты на захваченных территориях, женщина видела своими глазами.

Интервенты похитили и ее отца - мужчину продержали около суток, после чего отпустили. Анна подозревала, что тогда оккупанты хотели использовать ее отца как "живой щит".

О том, что надо эвакуироваться, семья решила в конце февраля. В это время военные РФ уже расстреливали машины с людьми.

"Без разницы, написано ли у тебя на стекле "дети", есть ли белый флаг. Это было избирательно хаотично, делали, что хотели. После случая с папой мы поняли - оставаться опасно, надо ехать", - рассказывает Анна.

У ее маленького сына был постоянный стресс, слезы. Семья решила эвакуироваться в Кривой Рог, а вместе с ними поехали и соседи.

""Блокпостов" тогда еще не было. Но они сидели в засадах, были спрятаны где-то между деревьями - так, чтобы их не было видно, но чтобы видели едущие машины", - вспоминает Анна.

Тогда они решили эвакуироваться по полям, и ехали на одной машине. По трассе двигаться было равнозначно стать "мишенью" для оккупантов.

"Мы поняли, что у них уже выработался определенный режим обстрелов. Если ночью тихо, то днем ​​будут стрелять и наоборот. Ориентировались на это спокойное время, чтобы проскочить. В чем сидели, в том и прыгнули в машину... Дорога была страшной, ночевали в поле под обстрелами "Градов"", - говорит женщина.

Во время эвакуации семья наткнулась на российских оккупантов в поле возле одного из сел. Они издали увидели, что захватчики вышли на дорогу с автоматами. Военные РФ проверили всю машину, раздевали мужчин до трусов и носков, искали татуировки, а также заставляли раздеваться женщину и детей.

"Едва в рот не заглядывали. Малому 3 года, а моему брату - 13. Да что может этот ребенок показать или мать. И то под дулом автомата заставили раздеться посреди поля в феврале. Нас пропустили, но мы не думали, что доедем. Казалось, что вслед выпустят автоматную очередь", - вспоминает женщина.