Дети должны знать, что россияне - враги: история семьи из-под Киева, которая чудом спаслась из ада

София и ее сын Матвей из села Загальцы возле Бородянки чудом остались живы. За первые дни вторжения России в Украину, они испытали на себе практически все ужасы - обстрелы, жизнь в подвале, неудачная эвакуация, гибель родственников и оккупация.

О том, как им удалось выжить и выбраться из оккупированных Загальцев, София рассказала для " Суспільне ".

Село Загальцы находится в Бородянском районе, чуть дальше самой Бородянки и Катюжанки и других населенных пунктов, где оккупанты совершали страшные преступления. До войны в Загальцах проживало чуть более 2 тысяч человек. И среди них - София, ее сын Матвейка и другие родственники.

24 февраля София была на ночной смене, и в 6 утра услышала первые взрывы в Ворзеле. Она быстро собрала вещи и побежала домой. Из электричек уже людей высаживали, но домой она добралась.

В поселке сначала было относительно тихо, а с первых дней марта уже взрывы были слышны отчетливо. До 7 марта обстреливали только Бородянку, а потом двинулись к Загальцам. София рассказывает, российские военные просто обстреливали село - детский садик и хорошо, что там не было детей.

8 марта она выехала к маме и детям. И еще не доехав до них, услышала взрывы. Родных застала уже в погребе. Мама отказывалась уезжать - мол, есть где спрятаться, пересижу. А потом Загальцы начали брать штурмом. Рядом с домом - яма от снаряда, у соседей все окна повылетали.

София, Фото: Катерина Лащикова / Суспільне

Сестра и кума стали вдовами

"Гремело и днем, и ночью. Мы постоянно в погребе. Наконец-то решились выехать. Первыми поехали кум, зять и сосед - в их машину попал снаряд. Сразу три человека погибло, сестра и кума стали вдовами.

После этого думали дальше прятаться в погребе, но в конце концов поехали с нашими киевскими друзьями. Была у нас еще такая остановка возле Житомира - на всю жизнь запомнится. Метрах в 150 упала бомба. Яма была такая, что четыре маршрутки в нее бы поместились", - рассказывает София.

Она вывезла сына в безопасное место. Ей помогли, поддержали, обеспечили самым необходимым и хорошо к ней относятся. Но София все равно хочет домой и чувствует себя в гостях.

Собак стреляли и все выносили

Сразу после отъезда Софии и ее родных село попало в оккупацию. Мужчин ловили, забирали телефоны, били. Оккупанты запретили ходить по селу и вообще выходить на улицу.

Село вокруг заминировали. Тех, кто пытался эвакуироваться, обстреливали. Первые три машины разорвало, в четвертой женщина погибла, остальных ранило.

В село сначала зашли молодые парни, 18-22 лет, а потом прошла ротация и оккупанты сменились на взрослых и опытных мужчин.

"То, что говорят о мародерстве - правда. Собак постреляли, у людей из хат выносили еду, технику. Потом начали разрушать все подряд. Мне видео прислали: села полностью нет. Бородянский район очень пострадал.

Мне пример приводили: над трассой впритык хаты россияне просто направляют дуло танка, и все сносят. Был там на тот момент кто-то или нет, их не интересовало", - рассказывает женщина.

Она добавила, что и местные там тоже беды наделали - алкаши за водку сдавали тероборону и доносили, где люди прячутся.

Родных в РФ больше нет

У Софии в России был дядя, он даже приезжал когда-то в село. Но сейчас связь с ним она не поддерживает. И надежды на восстановление нет.

"Я не прощу, у меня нет уже родных там. Я отцу сказала это, он поддержал. Никто не будет общаться. Они зазомбированные. Мы им объясняли, что у нас ужасы, детей убивают. А они нам про учения, про фейки, про то, что у них Макдональдсы закрыли и они "голодают" из-за нас", - добавляет София.

До войны ее позиция была мягче, так как там была родня. Но сейчас пришло понимание, что "братский народ" убивает украинцев с 2014 года.

Матвей, Фото: Катерина Лащикова / Суспільне

Боюсь за детей

София признается, что боится за детей. Пятилетний Матвей был боевым парнем, а сейчас пугается всего, реагирует на звуки. Чуть что - в слезы, просится на руки, чтобы пожалели. Только недавно стал засыпать спокойно.

Сам Матвей признается, что боится, когда стреляют и Путина.

Мама Матвея считает, что с детьми нужно говорить о войне, как со взрослыми. Пятилетнему конечно же сложно объяснить, что происходит.

"Война - вещь страшная и сложная, и в разговорах с детьми не стоит обходить, замалчивать что-либо просто с соображений безопасности. Да, я могла сказать неправду: например, говорила, что стреляют не враги, а наши - чтоб малым не было так страшно.

Но в остальном объясняла: что идет война, что, к сожалению, нам сейчас не все разрешено, что мы не можем пойти прогуляться или на качели, так как я не знаю, что там плохие дядьки наставили. Показывала фото с игрушками на улице, которые могут взорваться", - объясняет женщина.

Она отметила, что детям нужно говорить, кто именно на нас напал.

"Матвей даже заявил, что пойдет воевать с россиянами. Но вместе с тем малые отдают себе отчет, что и там не все одинаковые. Смотрят, к примеру, ТикТок. А там известный артист из России, и он рассказывает, что в Украине действительно убивают, и ему стыдно.

Сейчас, на мой взгляд, дети должны знать, что россияне - враги, они в нас стреляют. Сейчас это просто вопрос безопасности", - резюмировала София.