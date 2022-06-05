Украинский рыцарь-офицер вывел раненых побратимов из окружения под шквальным огнем в шторм

О подвиге украинского офицера и настоящего рыцаря старшего лейтенанта Сергея Ткачука и его боевого побратима, вероятно, будет позже снят фильм и написаны литературные произведения. Герои вывели наших раненых бойцов из вражеского окружения во время ожесточенных боев с российскими оккупантами в Херсонской области.

Сейчас комбат поделился деталями сложнейшей операции на суше и на море в шторм под шквальным огнем противника, передает АрміяInform .

Командир стрелкового батальона отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сергей Ткачук в апреле отправился на выручку своим бойцам, которые в ходе изнурительных боев в течение нескольких недель со значительно превосходящими силами врага оказались в окружении, но не отступали и держались до последнего.

Положение было тяжелым: десять раненых солдат ВСУ нуждались в медицинской помощи. Тогда командир бригады 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода поручил старшему лейтенанту Ткачуку провести операцию по спасению наших воинов.

Офицер и еще боец бригады отправились в море на помощь побратимам на лодке с мотором поздно вечером. Добрались до нужного места через 4 часа. После этого отгрузили бойцам вооружение и забрали на судно раненых.

А вот выйти незамеченными, увы, не удалось - оккупанты стали бить по лодке то почти прицельно, то шахматным порядком, то наугад.

"В какой-то момент нас опустила волна, и снаряд пролетел выше. Вражеская БМП-3 словно надрывалась, обезумев от бессилия. Но маневрирование, которое происходило и инстинктивно, и по опыту, каждый раз помогало остаться невредимыми", - рассказал Ткачук.

Старший лейтенант признается, что та ночь превратилась для него в настоящий кошмар. Шторм не утихал, постоянные обстрелы продолжались. Лодка за 2 часа смогла приблизиться к нашим позициям только на несколько километров.

"Связь с командованием пропала, лодка была перегружена, в любой момент могла перевернуться и начать тонуть. Раненые бойцы просили только об одном - прибиться к какому-то берегу и дать умереть на суше, а не в ледяной воде", - говорит комбат.

Сам он сохранял спокойствие и подбадривал раненых, а после понял, что единственным правильным решением в таких обстоятельствах будет пришвартоваться в другом месте.

И вот в 6 утра он вместе с тремя ранеными, которые были способны самостоятельно передвигаться, отправился в направлении расположения штаба бригады.

"Мы добрались до маяка и поняли, куда нужно двигаться дальше. Дошли до одного из населенных пунктов, появилась связь, и мы вызвали поисковую бригаду. По предоставленным нами координатам поисковики нашли остальных раненых бойцов и эвакуировали их в госпиталь", - рассказал командир батальона Рыцарской бригады.

Также Ткачук добавил, что, отправляясь на такое опасное задание, понимал, что это может быть билет в один конец.

"А тут не только сам жив, но и десять раненых побратимов из окружения вывели. Хотя, когда под обстрелами рашистов двинулись на лодке, ротные командиры, оставшиеся на берегу в оцепленном селе, передали в штаб бригады, что мы можем не вернуться. Но, к счастью, вернулись. Мы это сделали!" - говорит офицер.

За личное мужество старший лейтенант Сергей Иванович Ткачук указом президента был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а также отличием Минобороны - пистолетом 9-мм Glock-19.

Это - только один из огромного количества примеров мужества и героизма защитников Украины, обороняющих родину от российских оккупантов.