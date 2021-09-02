Как заставить почту вернуть деньги за испорченную посылку: куда идти за компенсацией

Украинцы жалуются на то, что на почте могут испортить посылку и невозможно добиться компенсации. Однако решение у этой проблемы есть.

Куда обращаться и как добиться возмещения ущерба, рассказал юрист Юрий Белоус в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Жители Украины хотя бы раз в жизни сталкивались с проблемами при доставке товаров – испорченные товары, пропавшие вещи и даже мошенничество. И часто в таких ситуациях добиться возмещения ущерба от почтового перевозчика очень сложно или невозможно.

Однако юрист утверждает, что по закону почтовой связи клиенту должны компенсировать утерянное.

"Если посылка повреждена или утеряна, человек имеет право вернуть 100% объявленной стоимости, штраф в размере 25% от суммы посылки, а также деньги за саму пересылку", – комментирует юрист Юрий Белоус.

Что для этого нужно сделать

Вещи нужно оценивать в соответствии с их реальной стоимостью. Многие украинцы этого не делают, чтобы не платить комиссию.

Нужно обратиться в Госпродпотребслужбу, так как были нарушены права потребителя.

Также можно обратиться в полицию, так как в большинстве случаев есть состав преступления.

"Обратитесь письменно с просьбой о возмещении, ведь это ваше право, предусмотренное правилами почтовой связи и Законом о почтовой связи. Если кто-то целенаправленно открыл посылку и украл вещь – это преступление – кража, то есть уголовная ответственность! И обязанность почты – возместить определенную сумму!" – отметил Юрий Белоус.

Юрист советует в любом случае сразу тщательно проверять посылку в отделении почты. Если там чего-то не хватает – сразу фиксировать все на видео или фото, вызывать начальника и просить составить акт потерянного, и обязательно сохранить чеки. Ведь именно такие доказательства могут повлиять на компенсацию.