Укрзализныця напомнила про возможность покупать билеты с 50% скидкой: как это сделать

Укрзализныця рассказала клиентам, кто может получить 50% скидку на билеты.

Об этом сообщается на официальной странице Facebook предприятия.

Кто может получить 50% скидку на проезд

учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;

студенты (курсанты невоенных) учреждений профессионального и высшего образования.

Где можно пользоваться скидкой

плацкартных вагонах;

вагонах 2-го и 3-го классов всех категорий поездов;

всех вагонах региональных поездов во внутреннем сообщении;

пригородном сообщении.

Кто еще может рассчитывать на скидку

Дети от 6 до 14 лет также имеют право на проезд со скидкой, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины 28 июля 2004 года № 976 "Об установлении льготного тарифа на перевозку детей железнодорожным транспортом".

Важно! Для детей от 14 лет скидка на проезд не предусмотрена.

Где можно купить билеты

Билеты со скидкой можно приобрести на сайте Укрзализныци, а также в кассах.