Як "змусити" орхідею випустити бутони: допоможе копійчаний засіб

Орхідея є улюбленою квітною багатьох, тому є майже у кожній домівці. Однак, активне зростання та розвиток квітів багато в чому залежить від правильно підібраних підживлень.

Які натуральні засоби допоможуть підживити рослину та наситити її корисними мікроелементами - читайте нижче .

Зокрема, саме натуральні засоби подобається орхідеям, адже після підживлення квіти на очах оживають і пускаються в зріст.

Чим підживити орхідею

Підживлення змусить орхідею випустити відразу до 4 квітконосів, продовжити подальше зростання та розвиток.

Недорогий розчин можна приготувати в домашніх умовах. Для цього не потрібно багато часу і сил. Після обробки орхідей активізується процес росту та цвітіння.

Що приготувати добриво, потрібно взяти часник та бурштинову кислоту. Препарат можна купити за копійки у будь-якій аптеці.

Далі потрібно взяти літрову банку та змішати 2 дрібно нашаткованих зубчиків часнику. Банка закрити кришкою та залишити в темному місці на 24 години.

Після цього додати 1 таблетки бурштинової кислоти у 250 мл води та змішати з часниковим розчином.

В результаті полив часниковою водою змусить орхідеї швидко та гарно цвісти.

Що робити, якщо немає бутонів

Багато любителів орхідей скаржаться на те, що їх красуні "сидять" на місці, не радуючи своїм цвітінням вже кілька років. У такій ситуації потрібно просто спробувати переставити квітка на нове місце.

Якщо не допомагає, то існує кілька варіантів "шокової терапії", які настійно рекомендують досвідчені флористи. Зокрема, квітку з горщиком можна переставити в місце, де присутній перепад температур в 5С - 7С: вночі повинно бути прохолодно, вдень - тепло.