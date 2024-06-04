Заспокійлива ванна, чай та приправа: що робити з хвостиками полуниці

Змінити смак напоїв

Верхівки полуниці, як і листя, можна додавати до напоїв - як безалкогольних, так і алкогольних - вони нададуть рідині ледь відчутного полуничного смаку.

До того ж плодоніжки полуниці, як і сам плід, містить вітаміни та антиоксиданти - хоча й менше.

Незвичні спеції

Хвостики полуниці можна використовувати як спеції - для цього їх необхідно засушити, а потім подрібнити до порошку за допомогою блендеру або кавомолки.

Навіть якщо м'яка частина полуниці залишається, вона не надто солодка, щоб значно вплинути на смак у несолодких стравах.

Полуничний оцет

Хоча ви можете зробити фруктовий оцет з полуничного листя, ця ідея спрощує приготування. Такий оцет можна додавати до салатів або взяти за основу соусів.

Для приготування цього оцту необхідно заповнити чисту банку верхівками полуниці та залити оцтом. Після цього банку слід щільно закрити кришкою та поставити в холодильник на декілька днів.

Цього часу вистачить, щоб оцет настоявся. Проте перед використанням його необхідно процідити.

Полуничний чай

Хоча ви можете кинути верхівки полуниці у свій улюблений чай, щоб вони настоялися, додавання деяких цікавих інгредієнтів - наприклад, сухих трав, ромашки, м'яти - підніме його на рівень чогось особливого.

Для цього верхівки полуниці потрібно попередньо засушити, а потім заварити в пропорції 1 ч. л. плодоніжок на чашку окропу.

Заспокійлива ванна

Вважається, що зелень полуниці має властивості, схожі до ромашки - може заспокоювати шкіру, або, як мінімум, надати воді приємного аромату.

Для цього всипте сухе листя або хвостики полуниці у воду для ванни або використовуйте чайний пакетик або кульку, наповнену засушеною зеленню.

Компост

Якщо у вас є город, плодоніжки полуниці, як і шкірки картоплі чи моркви, можна використати для компосту - органічних добрив, які збагатять ґрунт і покращать врожайність.