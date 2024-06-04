Успокаивающая ванна, чай и приправа: что делать с хвостиками клубники

Изменить вкус напитков

Верхушки клубники, как и листьев, можно добавлять к напиткам - как безалкогольным, так и алкогольным - они придадут жидкости едва ощутимый клубничный вкус.

К тому же плодоножки клубники, как и сам плод, содержат витамины и антиоксиданты - хотя и меньше.

Необычные специи

Хвостики клубники можно использовать в качестве специй - для этого их необходимо засушить, а затем измельчить до порошка с помощью блендера или кофемолки.

Даже если мягкая часть клубники остается, она не слишком сладкая, чтобы значительно повлиять на вкус в несладких блюдах.

Клубничный уксус

Хотя вы можете сделать фруктовый уксус из клубничных листьев, эта идея упрощает приготовление. Такой уксус можно добавлять в салаты или взять за основу соусов.

Для приготовления уксуса необходимо заполнить чистую банку верхушками клубники и залить уксусом. После этого банку следует плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько дней.

В это время хватит, чтобы уксус настоял. Однако перед использованием его необходимо процедить.

Клубничный чай

Хотя вы можете бросить верхушки клубники в свой любимый чай, чтобы они настоялись, добавление некоторых интересных ингредиенто - например, сухих трав, ромашки, мяты - поднимет его на уровень чего-то особенного.

Для этого верхушки клубники нужно предварительно засушить, а затем заварить в пропорции 1 ч. л. плодоножек на чашку кипятка.

Успокаивающая ванна

Считается, что зелень клубники обладает свойствами, похожими на ромашку - может успокаивать кожу, или, как минимум, придать воде приятный аромат.

Для этого всыпьте сухие листья или хвостики клубники в воду для ванны или используйте чайный пакетик или шарик, наполненный засушенной зеленью.

Компост

Если у вас есть огород, плодоножки клубники, как и кожуры картофеля или моркови, можно использовать для компоста - органических удобрений, которые обогатят почву и улучшат урожайность.