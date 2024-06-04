Успокаивающая ванна, чай и приправа: что делать с хвостиками клубники

Вряд ли существует человек, который не любит клубнику - в отличие от зеленых хвостиков и листиков этих ягод. Однако, на самом деле, их также можно использовать как для приготовления пищи и напитков, так и сделать натуральные средства по уходу.
О том, что можно сделать с плодоножками клубники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Верхушки клубники, как и листьев, можно добавлять к напиткам - как безалкогольным, так и алкогольным - они придадут жидкости едва ощутимый клубничный вкус.
К тому же плодоножки клубники, как и сам плод, содержат витамины и антиоксиданты - хотя и меньше.
Хвостики клубники можно использовать в качестве специй - для этого их необходимо засушить, а затем измельчить до порошка с помощью блендера или кофемолки.
Даже если мягкая часть клубники остается, она не слишком сладкая, чтобы значительно повлиять на вкус в несладких блюдах.
Хотя вы можете сделать фруктовый уксус из клубничных листьев, эта идея упрощает приготовление. Такой уксус можно добавлять в салаты или взять за основу соусов.
Для приготовления уксуса необходимо заполнить чистую банку верхушками клубники и залить уксусом. После этого банку следует плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько дней.
В это время хватит, чтобы уксус настоял. Однако перед использованием его необходимо процедить.
Хотя вы можете бросить верхушки клубники в свой любимый чай, чтобы они настоялись, добавление некоторых интересных ингредиенто - например, сухих трав, ромашки, мяты - поднимет его на уровень чего-то особенного.
Для этого верхушки клубники нужно предварительно засушить, а затем заварить в пропорции 1 ч. л. плодоножек на чашку кипятка.
Считается, что зелень клубники обладает свойствами, похожими на ромашку - может успокаивать кожу, или, как минимум, придать воде приятный аромат.
Для этого всыпьте сухие листья или хвостики клубники в воду для ванны или используйте чайный пакетик или шарик, наполненный засушенной зеленью.
Если у вас есть огород, плодоножки клубники, как и кожуры картофеля или моркови, можно использовать для компоста - органических удобрений, которые обогатят почву и улучшат урожайность.
Кстати, раньше мы писали о том, как использовать кофейную гущу.
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Использованные источники для подготовки материала: Strawberryplants.org, The Purposeful Pantry.