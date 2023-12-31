Заспівали "Щедрик". Світові зірки щемливо привітали українців зі святами (відео)

Відомі особистості світового масштабу, які є послами UNITED24, по-особливому передали свої привітання українцям напередодні свят. Знамениті актори і співаки заспівали "Щедрик" спеціально для громадян України.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал фандрейзингової платформи.
В UNITED24 нагадали, що "Щедрик", написаний українським композитором Миколою Леонтовичем, - одна з найпопулярніших різдвяних пісень уже понад 120 років.
У 1930-х американський композитор українського походження Петро Вільговський видав англійську версію "Щедрика" - Carol of the Bells - яка стане міжнародним гімном Різдва.
"Тепер відома на весь світ українська пісня існує й у версії від наших амбасадорів. На знак солідарності з усіма, хто вже другий рік поспіль зустрічає свята в умовах повномасштабної війни. Відчувати цю підтримку сьогодні важливо, як ніколи. Стоїмо!", - наголосили в ініціативі.
До відеопривітання долучилися такі зірки як:
Нещодавно ми ділилися добіркою з 8 традиційних щедрівок, які повинен знати кожен українець.
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