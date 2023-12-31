8 традиційних щедрівок, які повинен знати кожен українець
У цьому році українці вперше святкуватимуть Щедрий вечір, Василів вечір або Маланку за новоюліанським календарем - 31 грудня. До переходу Церкви на новий календар Щедрий вечір святкували 13 січня.
За традицію, в це свято заведено переодягатися у костюми та співати традиційні пісні, бажаючи миру й достатку оселі та добробуту господареві.
РБК-Україна (проект Styler) підготувало невеличку добірку найпопулярніших українських щедрівок, які підійдуть як для дорослих, так і для дітей.
Щедрівки для дітей
***
Щедрівочка щедрувала,
Під віконце підбігала. -
Чи ти, тітко, наварила,
Чи ти, тітко, напекла?
Неси мені до вікна,
І вареник, і пиріг
Неси швидше на поріг!
Як гаряче - давай нам.
Як холодне - нехай вам.
А в нашої неньки
Рученьки біленькі,
Кругом столу ходить,
Варенички робить.
***
Щедрий вечір, добрий вечір -
Щиро, добре свято!
Щоб було у вас у батьківщині
Діточок багато!
Щоб були всі здорові,
Сповнені рум'янку!
Щоб стелилася ваша частка,
Як вишиванка!
Щоб у батьківщині дружній вашій
Сміх котився щиро!
Щедрий вечір, добрий вечір,
Всім добра та світу!
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати: -
Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону - ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар - багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство - золотiї руки.
Для дорослих
***
Ми щедруєм і співаєм під вікном
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
***
Щедрий вечір, добрий вечір.
Й усім людям на весь вечір.
Сидить же він в кінці стола.
А на ньому шуба, шуба льова.
Як не даси, дядюсю, пирога
Виведемо вола за рога.
Де віл ногою - там жито копою,
Де віл рогом - то там жито стогом.
Де віл хвостом - то там жито трестом.
Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,
А батько сварився, щоб довго не пізнився.
***
Йшов він лісом, йшов він степом,
Містом і селом,
Щоб велику Україну
Обгорнуть теплом.
У родину нашу дружню
Тихо увійшов
І до кожного серденька
Світлий шлях знайшов.
Залунали скрізь щедрівки,
Сміх і тут, і там.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Українці, вам!
***
Тільки визирнув на небо
Місяць-зорепас,
Щедрий вечір, добрий вечір
Завітав до нас.
Йшов - не йшов, а просто линув,
Ми його чекали,
Щоб велику Україну
Лихо обминало.
У родину нашу всеньку
Стиха увійшов -
І до кожного серденька
Світлий шлях знайшов.
Залунали скрізь щедрівки
І слова вітань!
Щедрий вечір, добрий вечір
Добрий день, настань!
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