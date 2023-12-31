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Спели "Щедрик". Мировые звезды трогательно поздравили украинцев с праздниками (видео)

Мировые звезды спели "Щедрик" (фото: UNITED24)
Автор: Иванна Пашкевич

Известные личности мирового масштаба, которые являются послами UNITED24, по-особенному передали свои поздравления украинцам в преддверии праздников. Знаменитые актеры и певцы спели "Щедрик" специально для граждан Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал фандрейзинговой платформы.

Мировые звезды спели "Щедрик"

В UNITED24 напомнили, что "Щедрик", написанный украинским композитором Николаем Леонтовичем, - одна из самых популярных рождественских песен уже более 120 лет.

В 1930-х американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский издал английскую версию "Щедрика" - Carol of the Bells - которая станет международным гимном Рождества.

"Теперь известная на весь мир украинская песня существует и в версии от наших послов. В знак солидарности со всеми, кто уже второй год подряд встречает праздники в условиях полномасштабной войны. Чувствовать эту поддержку сегодня важно, как никогда. Стоим!", - подчеркнули в инициативе.

К видеопоздравлениям присоединились такие звезды как:

 

  • Канадская актриса, звезда фильмов и сериалов, режиссер и продюсер Кэтрин Винник
  • Американский актер Марк Гэмилл
  • Американский актер Миша Коллинз
  • Американский актер, сценарист, кинопродюсер и режиссер Лиев Шрайбер
  • Американский историк и писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер
  • Украинская теннисистка Элина Свитолина
  • Шеф-повар, основатель благотворительной организации World Central Kitchen и преподаватель Гарвардского университета Хосе Андрес
  • Британский актер Марк Стронг

Недавно мы делились подборкой из 8 традиционных щедривок, которые должен знать каждый украинец.

Также узнайте, что категорически нельзя делать 31 декабря, чтобы не потерять свое счастье.

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щедрівкиЭлина Свитолиназвезды шоу-бизнеса