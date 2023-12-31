Спели "Щедрик". Мировые звезды трогательно поздравили украинцев с праздниками (видео)

Мировые звезды спели "Щедрик"

В UNITED24 напомнили, что "Щедрик", написанный украинским композитором Николаем Леонтовичем, - одна из самых популярных рождественских песен уже более 120 лет.

В 1930-х американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский издал английскую версию "Щедрика" - Carol of the Bells - которая станет международным гимном Рождества.

"Теперь известная на весь мир украинская песня существует и в версии от наших послов. В знак солидарности со всеми, кто уже второй год подряд встречает праздники в условиях полномасштабной войны. Чувствовать эту поддержку сегодня важно, как никогда. Стоим!", - подчеркнули в инициативе.

К видеопоздравлениям присоединились такие звезды как: