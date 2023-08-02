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Засоліть сало в такий спосіб і воно ніжно танутиме в роті

Фото: Як засолити сало (Telegram "Домашня консервація. Кулінарія")
Автор: Styler

Сало - це чудовий і дуже цінний поживними речовинами продукт, який багато хто любить. Ви можете його засолити так, що воно танутиме в роті.

Рецептом сала у розсолі поділилися у Telegram-каналі "Домашня консервація. Кулінарія".

Що вам знадобиться

  • сало
  • склянка солі
  • лавровий лист
  • літр води
  • ваші улюблені спеції

Як приготувати сало в розсолі

Спочатку пласти сала пересипте улюбленими спеціями, чорним перцем та лавровим листом обов'язково. Візьміть літр або трохи більше води (залежно від кількості сала та об'єму посуду, де воно солитиметься), доведіть її до кипіння. Потім розчиніть у воді склянку солі.

Сало залийте гарячим розсолом. Тільки коли воно охолоне - заберіть його в холодильник. Засолювання триває 3-4 дні, після чого сало вважається готовим.

Ви можете отримати сало з розсолу або зберігати його прямо в ньому. Не переживайте за кількість солі, сало зайвого не вбере.

Чим корисне сало

Сало - це джерело натурального колагену, будівельного матеріалу, який необхідний здоров'ю кісток, шкіри, волосся, нігтів. Завдяки вмісту селену сало має антиоксидантні властивості, що допомагає уповільнити процеси старіння в організмі.

 

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