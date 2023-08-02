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Засолите сало таким способом и оно будет нежно таять во рту

Фото: Как засолить сало (Telegram "Домашня консервація. Кулінарія")
Автор: Styler

Сало - это прекрасный и очень ценный питательными веществами продукт, который многие любят. Вы можете его засолить так, что оно будет таять во рту.

Рецептом сала в рассоле поделились в Telegram-канале "Домашня консервація. Кулінарія".

Что вам понадобится

  • сало
  • стакан соли
  • лавровый лист
  • литр воды
  • ваши любимые специи

Как приготовить сало в рассоле 

Изначально пласты сала пересыпьте любимыми специями, черным перцем и лавровым листом обязательно. Возьмите литр или чуть больше воды (в зависимости от количества сала и объема посуды, где оно будет солиться), доведите ее до кипения. Затем растворите в воде стакан соли.

Сало залейте горячим рассолом. Только когда оно остынет – уберите его  в холодильник. Засолка длится 3-4 дня, после этого сало считается готовым.

Вы можете извлечь сало из рассола или хранить его прямо в нем. Не переживайте за количество соли, сало лишнего не впитает.

Чем полезно сало

Сало - это источник натурального коллагена, строительного материала, который необходим для здоровья костей, кожи, волос, ногтей. Благодаря содержанию селена сало обладает антиоксидантными свойствами, что помогает замедлить процессы старения в организме.

 

Ранее мы делились рецептом вкусного салата, который приготовить на зиму совсем не сложно.

Также узнайте, как приготовить невероятно вкусные кабачки в духовке.

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