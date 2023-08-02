Засолите сало таким способом и оно будет нежно таять во рту

Что вам понадобится

сало

стакан соли

лавровый лист

литр воды

ваши любимые специи

Как приготовить сало в рассоле

Изначально пласты сала пересыпьте любимыми специями, черным перцем и лавровым листом обязательно. Возьмите литр или чуть больше воды (в зависимости от количества сала и объема посуды, где оно будет солиться), доведите ее до кипения. Затем растворите в воде стакан соли.

Сало залейте горячим рассолом. Только когда оно остынет – уберите его в холодильник. Засолка длится 3-4 дня, после этого сало считается готовым.

Вы можете извлечь сало из рассола или хранить его прямо в нем. Не переживайте за количество соли, сало лишнего не впитает.

Чем полезно сало

Сало - это источник натурального коллагена, строительного материала, который необходим для здоровья костей, кожи, волос, ногтей. Благодаря содержанию селена сало обладает антиоксидантными свойствами, что помогает замедлить процессы старения в организме.