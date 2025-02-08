Засновниця Art Ukraine Gallery заявила про рейдерство: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Заболотну в Facebook .

"Цю галерею я створила ще у 2016 році після того, як я перестала бути директором Мистецького Арсеналу. Після повномасштабного вторгнення я вирішила започаткувати новий формат - відкриту благодійну галерею, щоб приносити максимальну користь. У жовтні 2022 року я зустріла свою приятельку - ми обмінялися думками, я привітала її з призначенням чоловіка на посаду голови Національного банку України. Вона запитала, що я планую робити - я сказала, що якраз дивлюсь приміщення в оренду під новий формат моєї галереї. Вона каже: "О, цікаво", я кажу "Ну приєднуйся своїм фондом, будемо разом робити добрі справи", - розповідає Заболотна.

Наталія Заболотна та Людмила Пишна під час різдвяного вертепу у грудні 2024 року (фото: artukraine.gallery)

Сьогодні, за її совами, вона не змогла потрапити до кабінету, оскільки охорона не видала їй ключі, прибрано банер галереї і знято лого.

"Тут ходить Людмила Пишна зі своєю охороною, внизу припаркований її Мерседес, в неї все добре - вона домовилася з керуючою компанією, що зі мною не будуть подовжувати договір, а мені повідомили, що договір оренди буде надалі з Людмилою Пишною. Я називаю речі своїми іменами: відібрати мій бізнес, мої напрацювання, мій соціально-відповідальний кейс, яким на цей час була галерея - це рейдерство", - заявила вона.

Наталія Заболотна, Людмила та Андрій Пишні (фото: facebook com)

Нагадаємо, спільний проєкт засновниці Art Ukraine Gallery, президентки "Фонду гуманітарного розвитку України" Наталії Заболотної та співзасновниці та ГО "Відчуй" Людмили Пишної розпочав свою роботу у "Домосфері" у квітні 2023 року.

За перший рік роботи галереї, під час благодійних акцій було зібрано більш як 3 мільйони 500 тисяч гривень. Ці кошти були спрямовані на потреби найбільшої дитячої лікарні країни НДСЛ "Охматдит".