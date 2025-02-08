Основательница Art Ukraine Gallery заявила о рейдерстве: что известно

"Эту галерею я создала еще в 2016 году после того, как я перестала быть директором Мыстецкого Арсенала. После полномасштабного вторжения я решила начать новый формат - открытую благотворительную галерею, чтобы приносить максимальную пользу. В октябре 2022 года я встретила свою приятельницу - мы обменялись мнениями, я поздравила ее с назначением мужа на должность главы Национального банка Украины. Она спросила, что я планирую делать - я сказала, что как раз смотрю помещение в аренду под новый формат моей галереи. Она говорит: "О, интересно", я говорю "Ну присоединяйся своим фондом, будем вместе делать добрые дела", - рассказывает Заболотная.

Наталья Заболотная и Людмила Пышная во время рождественского вертепа в декабре 2024 года (фото: artukraine.gallery)

Сегодня, по ее словам, она не смогла попасть в кабинет, поскольку охрана не выдала ей ключи, убран баннер галереи и снят логотип.

"Здесь ходит Людмила Пышная со своей охраной, внизу припаркован ее Мерседес, у нее все хорошо - она договорилась с управляющей компанией, что со мной не будут продлевать договор, а мне сообщили, что договор аренды будет в дальнейшем с Людмилой Пышной. Я называю вещи своими именами: отобрать мой бизнес, мои наработки, мой социально-ответственный кейс, которым в настоящее время была галерея - это рейдерство", - заявила она.

Наталья Заболотная, Людмила и Андрей Пышные (фото: facebook com)

Напомним, совместный проект основательницы Art Ukraine Gallery, президента "Фонда гуманитарного развития Украины" Натальи Заболотной и соучредителя и ОО "Відчуй" Людмилы Пышной начал свою работу в "Домосфере" в апреле 2023 года.

За первый год работы галереи, во время благотворительных акций было собрано более 3 миллионов 500 тысяч гривен. Эти средства были направлены на нужды крупнейшей детской больницы страны НДСБ "Охматдет".