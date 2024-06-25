Засновник "Трухи" вперше заговорив про "роман" з Квітковою

Кілька місяців тому у мережі активно обговорювали так званий "роман" між Дашею Квітковою та засновником Telegram-каналу "Труха" Максимом Лавриненком. Наразі з чоловік особисто прокоментував цю ситуацію та спростував усі можливі неправдиві припущення.

Що Лавриненко каже про "роман" з відомою блогеркою

Максим зазначив, що з Квітковою його не пов'язували й не пов'язують романтичні стосунки. На його думку, подібна інформація могла з'явитися через те, що він не афішує тему особистого життя.

"Я думаю плітки з'явилися на тлі того, що я не показую свою родину. Є блогер, я тоді про нього дізнався перший раз – Богдан Беспалов. Він тоді це у себе запустив. Нібито хтось в дірект і йому написав, що нас бачив", - говорить чоловік.

Максим Лавриненко і Слава Дьомін (Фото: instagram.com/maxim.lavrinenko)

Лавриненко зізнається, що не мав з дружиною ніяких суперечок на тлі ситуації, яка виникла. Мало того, виявляється, обраниця чоловіка в минулому була палкою прихильницею блогерки та уважно слідкувала за нею у соцмережах.

"Найцікавіше те, що моя дружина слідкує за деякими блогерами, їх небагато, але Квіткова - в їх числі, і вона була найулюбленішою блогеркою моєї дружини на той час. Мені дуже допомогло те, що в нас не було на тлі цього ніяких конфліктів чи скандалів. Вона мені каже: "Якби хтось інший, можливо, я б сумнівалася", - розповів засновник "Трухи".

Коли плітки про роман почали набирати обертів, команда Лавриненка вирішила не гаяти часу та обернути ситуацію собі в плюс: скористатись "гарячою" темою та зробити трафік.

"І цей блогер запустив ці плітки, і я бачу, що ЗМІ почали це підхоплювати, і мені потім з команди арбітражник пише: "Макс, давай на цьому лити трафік". І коли вже все почалось і арбітражник почав в нашій мережі все це ставити, трошки трафіку і підписників нагнали на цій темі. Тобто ми просто скористались цією ситуацією", - підсумував чоловік.

Чоловік спростував чутки про роман з Квітковою (Фото: instagram.com/maxim.lavrinenko)

З чого почалися чутки про роман Квіткової та Лавриненка

Про це навесні заговорив оглядач українського шоубізнесу Богдан Беспалов. Тоді блогер-пліткар повідомляв, що йому написав інсайдер про те, що неодноразово бачив Дашу з Максимом разом в одному зі столичних житлових комплексів.

Своєю чергою Даша спростовувала подібні закиди. Вона говорила, що не мала особистих зустрічей з Лавриненком, а також зауважувала, що якщо у її особистому житті щось зміниться і це буде серйозно - вона дасть своїм підписникам про це знати.

"Я ніколи не зустрічала цього чоловіка, навіть не знаю. Там десь сказали, що нас консьєржка побачила разом, але в мене в під'їзді двоє охоронців чоловіків, тому хто там нас побачив - не знаю", - ділилася зірка соцмереж.

"Я не у відносинах і не зустрічалась ні з ким, після розлучення. Моє серце не зайнято. У мене все добре. Коли щось зміниться і я зрозумію, що це серйозно - я дам вам знати", - також додавала вона.

Колишня дружина Нікіти Добриніна зауважувала, що до подібних "інформаційних атак" ставиться з гумором. Раніше вона неодноразово підкреслювала, що після розлучення її серце вільне.

Квіткова реагувала на чутки про роман (Фото: instagram.com/kvittkova)

Розлучення Квіткової та Добриніна

Нагадаємо, у шлюбі з Нікітою Добриніним блогерка була кілька років. Вони познайомилися на романтичному реаліті "Холостяк" у 2019, а про розлучення оголосили у січні минулого року. Колишні закохані виховують сина Лева, який народився у липні 2021.