Основатель "Трухи" впервые заговорил о "романе" с Квитковой

Несколько месяцев назад в сети активно обсуждали так называемый "роман" между Дашей Квитковой и основателем Telegram-канала "Труха" Максимом Лавриненко. Теперь мужчина лично прокомментировал эту ситуацию и опроверг все возможные ложные предположения.

Что Лавриненко говорит о "романе" с известной блогершей

Максим отметил, что с Квитковой его не связывали и не связывают романтические отношения. По его мнению, подобная информация могла появиться из-за того, что он не афиширует тему личной жизни.

"Я думаю сплетни появились на фоне того, что я не показываю свою семью. Есть блоггер, я тогда о нем узнал впервые - Богдан Беспалов. Он тогда это у себя запустил. Якобы кто-то в директ и ему написал, что нас видел", - говорит мужчина.

Максим Лавриненко и Слава Демин (Фото: instagram.com/maxim.lavrinenko)

Лавриненко признается, что не имел с женой никаких споров на фоне возникшей ситуации. Более того, оказывается, избранница мужчины в прошлом была ярой поклонницей блогерши и внимательно следила за ней в соцсетях.

"Самое интересное то, что моя жена следит за некоторыми блогерами, их немного, но Квиткова - в их числе, и она была самой любимой блогершей моей жены в то время. Мне очень помогло то, что у нас не было на фоне этого никаких конфликтов или скандалов. Она мне говорит: "Если бы кто-то другой, возможно, я бы сомневалась", - рассказал основатель "Трухи".

Когда сплетни о романе начали набирать обороты, команда Лавриненко решила не тратить попусту время и обратить ситуацию себе в плюс: воспользоваться "горячей" темой и сделать трафик.

"И этот блогер запустил эти сплетни, и я вижу, что СМИ начали это подхватывать, и мне потом из команды арбитражник пишет: "Макс, давай на этом лить трафик". И когда уже все началось и арбитражник начал в нашей сети все это ставить, немного трафика и подписчиков нагнали на этой теме. То есть мы просто воспользовались этой ситуацией", - подытожил мужчина.

Мужчина опроверг слухи о романе с Квитковой (Фото: instagram.com/maxim.lavrinenko)

С чего начались слухи о романе Квитковой и Лавриненко

Об этом весной заговорил обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов. Тогда блогер-сплетник сообщал, что ему написал инсайдер, что не раз видел Дашу с Максимом вместе в одном из столичных жилых комплексов.

В свою очередь Даша опровергала подобные упреки. Она говорила, что не имела личных встреч с Лавриненко, а также отмечала, что если в ее личной жизни что-то изменится и это будет серьезно – она даст своим подписчикам об этом знать.

"Я никогда не встречала этого мужчину, даже не знаю. Там где-то сказали, что нас консьержка увидела вместе, но у меня в подъезде два охранника мужчины, кто там нас увидел - не знаю", - делилась звезда соцсетей.

"Я не в отношениях и не встречалась ни с кем, после развода. Мое сердце не занято. У меня все хорошо. Когда что-то изменится и я пойму, что это серьезно - я дам вам знать", - также добавляла она.

Бывшая жена Никиты Добрынина отмечала, что к подобным "информационным атакам" относится с юмором. Ранее она неоднократно подчеркивала, что после развода ее сердце свободно.

Квиткова реагировала на слухи о романе (Фото: instagram.com/kvittkova)

Развод Квитковой и Добрынина

Напомним, в браке с Никитой Добрыниным блогерша была несколько лет. Они познакомились на романтическом реалити "Холостяк" в 2019 году, а о разводе объявили в январе прошлого года. Бывшие влюбленные воспитывают сына Льва, родившегося в июле 2021 года.