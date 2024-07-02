Зірка "Ліги сміху" і засновник мегапопулярного YouTube-шоу вступає до лав ЗСУ
Один з засновників відомого гумористичного шоу і YouTube-каналу "Леви на джипі", зірка "Ліги сміху" і волонтер Андрій Лузан прийняв рішення мобілізуватися до лав Збройних сил Україна.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на слова Лузана під час прямого ефіру на Twitch.
За словами коміка, він відправиться у розпорядження військової частини вже 6 липня.
"Я поїхав у цей тур [Україною] для того, щоб просто перед тим, як мобілізуватися, кайфонути від України", - поділився Андрій.
Також гуморист додав, що найближчим часом він ймовірно не зможе створювати розважальний чи будь-який інший контент за браком часу.
July 2, 2024
Користувачі мережі ділилися під відео своїми враженнями від новини. Ось деякі з коментарів:
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Можу тільки пишатись ним і дякувати йому
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Повага, Андрію
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Наше сонечко!
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А що його дівчина говорить?
Зазначимо, що раніше Лузан розповідав, що після закону про мобілізацію та заборону на виїзд він переживав стрес.
Впоратися із цим коміку допомогло занурення в історичний контекст і досвід країн, які вже переживали подібне.
Андрій Лузан (фото:instagram.com/luzannnn)
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