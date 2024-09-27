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Засновано на реальних подіях. 5 неймовірних серіалів, від яких важко відірватися

Що подивитися ввечері (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Не всі серіали створюють на основі вигаданих історій. Є певна категорія драм, ситкомів та просто історичних багатосерійних стрічок, які знімають за реальними подіями. І це робить сюжет ще цікавішим, відірватися від таких серіалів майже неможливо.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 цікавих серіалів, які засновано на реальних подіях.

"Дамер" (Чудовисько)

Міні-серіал про серійного вбивцю, який вважається одним з найбільш жорстоких та хитрих, розкриє його історію. У ньому ви побачите, як маніяк зростав та наважився на перші злочини, а також як поліція могла уникнути трагедії, але просто проігнорувала слова жертви.

 

"Корона"

Британська королівська родина, а також усі секрети, про які можуть мовчати її члени, дуже цікавлять багатьох. І в цьому серіалі можна побачити, як почалися стосунки Єлизавети II з її обранцем, а також як розвивалися події далі. 

 

"Шантарам"

В основу серіалу покладено роман, в якому Ґреґорі Девід Робертс описував власне життя. Книжка була неймовірно популярною, а тому історія знайшла екранізацію. До слова, серіал теж став дуже відомим.

 

"Вигадана Анна"

Сюжет цього серіалу може вас вразити. Історію засновано на статті Джессіки Пресслер в New York Magazine - "Як Анна Делві обдурила тусовщиків Нью-Йорка". І з назви вже зрозуміло, що в центрі історії - дівчина на ім'я Анна, яка дуже хотіла стала успішною, а тому наважилася на нечесну гру.

 

"Чорний птах"

Кримінальна драма, яку було створено на основі автобіографічного роману Джеймса Кіна "Разом з дияволом: занепалий герой, серійний вбивця і небезпечна угода для спокути", вас здивує. Сюжет важко назвати банальним, а актори точно стануть вашими улюбленими.

 

До слова, раніше ми вже називали кращі фільми та серіали з Меггі Сміт, які варто подивитися.

Окрім цього, нещодавно з'явилася добірка фільмів жахів про прибульців, від яких дійсно страшно.

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