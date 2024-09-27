Основано на реальных событиях. 5 невероятных сериалов, от которых тяжело оторваться

"Дамер" (Чудовище)

Мини-сериал о серийном убийце, который считается одним из самых жестоких и хитрых, раскроет его историю. В нем вы увидите, как маньяк рос и отважился на первые преступления, а также как полиция могла избежать трагедии, но просто проигнорировала слова жертвы.

"Корона"

Британская королевская семья, а также все секреты, о которых могут молчать ее члены, очень интересуют многих. И в этом сериале можно увидеть, как начались отношения Елизаветы II с ее избранником, а также как развивались события дальше.

"Шантарам"

В основу сериала положен роман, в котором Грегори Дэвид Робертс описывал собственную жизнь. Книга была невероятно популярной, поэтому история нашла экранизацию. К слову, сериал тоже стал очень извесным.

"Изобретая Анну"

Сюжет этого сериала может поразить вас. История основана на статье Джессики Пресслер в New York Magazine - "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка". И из названия уже понятно, что в центре истории - девушка по имени Анна, которая очень хотела стала успешной, а потому решилась на нечестную игру.

"Черная птица"

Криминальная драма, созданная на основе автобиографического романа Джеймса Кина "Вместе с дьяволом: падший герой, серийный убийца и опасное соглашение для искупления", вас удивит. Сюжет сложно назвать банальным, а актеры точно станут вашими любимыми.