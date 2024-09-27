RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Основано на реальных событиях. 5 невероятных сериалов, от которых тяжело оторваться

Что посмотреть вечером (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Не все сериалы создаются на основе вымышленных историй. Есть определенная категория драм, ситкомов и просто многосерийных исторических лент, которые снимают по реальным событиям. И это делает сюжет еще более интересным, оторваться от таких сериалов почти невозможно.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 интересных сериалов, основанных на реальных событиях.

"Дамер" (Чудовище)

Мини-сериал о серийном убийце, который считается одним из самых жестоких и хитрых, раскроет его историю. В нем вы увидите, как маньяк рос и отважился на первые преступления, а также как полиция могла избежать трагедии, но просто проигнорировала слова жертвы.

 

"Корона"

Британская королевская семья, а также все секреты, о которых могут молчать ее члены, очень интересуют многих. И в этом сериале можно увидеть, как начались отношения Елизаветы II с ее избранником, а также как развивались события дальше.

 

"Шантарам"

В основу сериала положен роман, в котором Грегори Дэвид Робертс описывал собственную жизнь. Книга была невероятно популярной, поэтому история нашла экранизацию. К слову, сериал тоже стал очень извесным.

 

"Изобретая Анну"

Сюжет этого сериала может поразить вас. История основана на статье Джессики Пресслер в New York Magazine - "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка". И из названия уже понятно, что в центре истории - девушка по имени Анна, которая очень хотела стала успешной, а потому решилась на нечестную игру.

 

"Черная птица"

Криминальная драма, созданная на основе автобиографического романа Джеймса Кина "Вместе с дьяволом: падший герой, серийный убийца и опасное соглашение для искупления", вас удивит. Сюжет сложно назвать банальным, а актеры точно станут вашими любимыми.

 

К слову, раньше мы уже называли лучшие фильмы и сериалы с Мэгги Смит, которые стоит посмотреть.

Кроме этого, недавно появилась подборка фильмов ужасов о пришельцах, от которых действительно страшно.

Читайте РБК-Украина в Google News
фильмыФильмы