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Засмічують піч і не дають тепла: якими дровами краще не опалювати дім

Фото: Якими дровами не можна топити (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Все більше українців переходять на опалення дровами задля економії і через вимушене відключення електроенергії. Які ж дрова краще не обирати і чому?

Про це пише Bio.ukr.

Які дрова краще не підходять

  • Хвойні породи деревини - сосна, ялина, туя та інші

Відрізняються високим вмістом смоли, яка не згорає повністю і засмічує своїми залишками димар і внутрішні частини топки. При використанні такого палива неминуча поява кіптяви. Для даного виду палива характерна більш тривала сушка дров.

  • Листяні породи деревини, м'які породи, листяні породи деревини - липа, осика, тополя та інші

Через невисоку щільності дрова з таких порід швидко згоряють, не утворюють вугілля, мають низьку питому теплотворну здатність.

  • Тверді породи - дуб, береза, граб та інші

Такі дрова - найкращі. Вони забезпечують стабільну робочу температуру в топці і високу питому теплотворну здатність.

Особливості горіння дров різних порід деревини

Дрова з бука, берези, ясена важко розтоплювати, але вони можуть горіти сирими, тому що мають невелику вологість, причому дрова з усіх цих порід дерев, крім бука, легко розколюються. Букові дрова мають дуже високий показник теплотворної здатності.

Вільха і осика згорають без утворення сажі, більше того - вони випалюють її з димаря.

Березові дрова гарні для тепла, але при нестачі повітря в топці горять димно і утворюють дьоготь (березову смолу), який осідає на стінках труби.

Соснові дрова дають більше жару за ялинові через вищий вміст смоли. Але вони тріскаються і засмічують трубу і внутрішні стінки печі.

Кращу тепловіддачу мають дубові дрова, єдиний їхній недолік - вони погано розколюються, так само як і дрова з граба.

Довго тліюче вугілля дають дрова з кедра.

Дрова з в'яза при горінні димлять.

Раніше ми писали, що зробити, щоб дрова горіли в чотири рази довше.

Також українців попередили про токсичні види палива.

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