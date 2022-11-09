Що зробити, щоб дрова горіли в чотири рази довше: дотримуйтесь цих правил

Цьогорічна зима обіцяє бути важкою, тому варто подумати про те, як економити на опаленні. Якщо ви використовуєте у приватному будинку дрова, то варто знати прості поради, які допоможуть, щоб вони довше горіли.

Що зробити, щоб дрова горіли довше - читайте нижче .

Правильно укладайте дрова

Чим щільніше будуть укладені поліна, то менше повітря через них проходитиме. Тому прогалини між полінами мають бути мінімальними.

Також внизу треба укладати більші дрова, а зверху трохи менші. Розпалювати потрібно зверху, де лежать найдрібніші гілки.

Завдяки такому способу процес горіння буде розтягнутий, а будинок почне швидко прогріватися, оскільки дрібні гілочки швидко загоряться і дадуть високу температуру, а великі дрова забезпечать максимальну віддачу.

Почистіть сажу

Сажа зменшує тягу та може бути теплоізоляційним матеріалом. Якщо її багато, то дров доводиться закладати більше для отримання тієї ж кількості тепла. Варто вчасно очищати сажу.

Заздалегідь приносьте дрова в будинок

Взимку необхідно завчасно підготувати поліна, адже це важливе правило, яке допоможе економити на опаленні. Варто занести їх до теплого опалювального приміщення, щоб вони нагрілися і трохи підсохли.

В ідеалі готувати дрова потрібно за кілька днів до запалювання печі.

Регулюйте горіння

Існує просте правило - чим сильніше тяга, тим швидше згорає запас дров. Щоб контролювати силу горіння, слід "дозувати" подачу повітря за допомогою заслонки. Після того як піч досить розгорілася, заслонку слід почати поступово закривати, тим самим зменшуючи подачу кисню і знижуючи швидкість горіння.