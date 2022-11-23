Засоряют печь и не дают тепла: какими дровами лучше не отапливать дом

Какие дрова лучше не подходят

Хвойные породы древесины – сосна, ель, туя и другие

Отличаются высоким содержанием смолы, которая не сгорает полностью и засоряет своими остатками дымоход и внутренние части топки. При использовании такого топлива неизбежно появление копоти. Для данного вида топлива характерна более продолжительная сушка дров.

Лиственные породы древесины, мягкие породы, лиственные породы древесины – липа, осина, тополь и другие

Из-за невысокой плотности дрова из таких пород быстро сгорают, не образуют угля, обладают низкой удельной теплотворной способностью.

Твердые породы – дуб, береза, граб и другие

Такие дрова – самые лучшие. Они обеспечивают стабильную рабочую температуру в топке и высокую удельную теплотворную способность.

Особенности горения дров разных пород древесины

Дрова из бука, березы, ясеня трудно растапливать, но они могут гореть сырыми, потому что имеют небольшую влажность, причем дрова из всех этих пород деревьев, кроме бука, легко раскалываются. Буковые дрова имеют очень высокий показатель теплотворной способности.

Ольха и осина сгорают без образования сажи, более того – они выжигают ее из дымохода.

Березовые дрова хороши для тепла, но при недостатке воздуха в топке горят дымно и образуют деготь (березовую смолу), оседающий на стенках трубы.

Сосновые дрова дают больше жару, чем еловые, из-за высшего содержания смолы. Но они трескаются и засоряют трубу и внутренние стены печи.

Лучшую теплоотдачу имеют дубовые дрова единственный их недостаток – они плохо раскалываются, равно как и дрова из граба.

Длинно тлеющие угли дают дрова из кедра.

Дрова из вяза при горении дымят.