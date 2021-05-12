"Заслуживает поддержки": Лещенко прокомментировал российские гастроли жены

Член наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко прокомментировал концерт его жены Анастасии Топольской в России. Он считает, что своими выступлениями она вносит значительный вклад в популяризацию Украины в мире.
"За те меры, которые она делает для популяризации Украины в мире, за то что она бренд возвышает, она является признанным в мире исполнителем в стиле электронной музыки, она не сменила гражданство, хотя было множество возможностей это сделать. Это заслуживает самой широкой поддержки со стороны украинцев", - заявил Сергей Лещенко.
Он также назвал выступление Топольской в Москве мероприятием, направленным на поддержку российского ЛГБТ-сообщества, которое подвергается притеснениям.
"Что касается конкретно мероприятий, которые происходили в России, то на самом деле она в стране которая ущемляет эту культуру и представителей этой культуры. Потому что это мероприятие проходило при участии широкого привлечения представителей ЛГБТ-сообщества", - подчеркнул экс-нардеп.
Напомним, ранее сообщалось, что 8-9 мая Анастасия Топольская выступала в московском клубе "Мутабор".
На странице мероприятия в Facebook указано, что организаторами являются квир-объединения Popoff Kitchen (Москва) и Veselka (Киев), а само мероприятие посвящено секс-позитивности, свободе и уважении людей друг к другу.
Позже в Раде отреагировали на выступление Анастасии Топольской в Москве. В частности, нардеп Валентин Наливайченко заявил, что гастроли в Москве жены члена наблюдательного совета УЗ - недопустимы, а ситуация должна быть расследована правоохранительными органами.