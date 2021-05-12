"Заслуговує на підтримку": Лещенко прокоментував російські гастролі дружини

Член наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко прокоментував концерт його дружини Анастасії Топольської в Росії. Він вважає, що своїми виступами вона робить значний внесок в популяризацію України у світі.
"За ті заходи, які вона робить для популяризації України у світі, за те що вона бренд України підносить, вона є визнаним у світі виконавцем в стилі електронної музики, вона не змінила громадянство, хоча мала безліч можливостей це зробити. Це заслуговує на найширшу підтримку з боку українців", - заявив Сергій Лещенко.
Він також назвав виступ Топольської в Москві заходом, спрямованим на підтримку російської ЛГБТ-спільноти, яка зазнає утисків.
"Що стосується конкретно заходів, які відбувалися в Росії, то насправді вона в країні яка утискає цю культуру і представників цієї культури. Тому що цей захід відбувався за участі широкого залучення представників ЛГБТ-спільноти", - наголосив екс-нардеп.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 8-9 травня Анастасія Топольська виступала у московському клубі "Мутабор".
На сторінці заходу в Facebook зазначено, що організаторами є квір-об'єднання Popoff Kitchen (Москва) і Veselka (Київ), а сам захід присвячено секс-позитивності, свободі та повазі людей один до одного.
Пізніше в Раді відреагували на виступ Анастасії Топольської в Москві. Зокрема, нардеп Валентин Наливайченко заявив, що гастролі в Москві дружини члена наглядової ради УЗ - недопустимі, а ситуація має бути розслідувана правоохоронними органами.