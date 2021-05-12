"Заслуговує на підтримку": Лещенко прокоментував російські гастролі дружини

"За ті заходи, які вона робить для популяризації України у світі, за те що вона бренд України підносить, вона є визнаним у світі виконавцем в стилі електронної музики, вона не змінила громадянство, хоча мала безліч можливостей це зробити. Це заслуговує на найширшу підтримку з боку українців", - заявив Сергій Лещенко.

Він також назвав виступ Топольської в Москві заходом, спрямованим на підтримку російської ЛГБТ-спільноти, яка зазнає утисків.

"Що стосується конкретно заходів, які відбувалися в Росії, то насправді вона в країні яка утискає цю культуру і представників цієї культури. Тому що цей захід відбувався за участі широкого залучення представників ЛГБТ-спільноти", - наголосив екс-нардеп.