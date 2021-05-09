В Раде отреагировали на выступление жены члена набсовета УЗ в Москве

"Аморально, когда украинские артисты развлекают публику в Москве в то время, как Россия ведет кровопролитную войну против Украины", - написал нардеп.

В то же время он заявил, что это не первая поездка жены Лещенко на концерты в Москву. Также он утверждает, что она часто ездит в аннексирован Россией Крым.

"По моим данным, Настя Топольская по несколько раз в год посещает оккупированный Россией Крым. В частности, 23 и 27 февраля 2019 года она пересекала пункт пропуска Чонгар. Повторная поездка в оккупированный Крым жены Лещенко состоялась 20-24 сентября 2019 года", - указал Наливайченко.

По его мнению, посещение временно оккупированной Россией территории Украины во время войны должны быть тщательно расследованы компетентными правоохранительными органами.