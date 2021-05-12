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"Заслуживает поддержки": Лещенко прокомментировал российские гастроли жены

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Київ, Среда 12 мая 2021 12:01
"Заслуживает поддержки": Лещенко прокомментировал российские гастроли жены Фото: Сергей Лещенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

Член наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко прокомментировал концерт его жены Анастасии Топольской в России. Он считает, что своими выступлениями она вносит значительный вклад в популяризацию Украины в мире.

Об этом Лещенко заявил в эфире "4 канала".

"За те меры, которые она делает для популяризации Украины в мире, за то что она бренд возвышает, она является признанным в мире исполнителем в стиле электронной музыки, она не сменила гражданство, хотя было множество возможностей это сделать. Это заслуживает самой широкой поддержки со стороны украинцев", - заявил Сергей Лещенко.

Он также назвал выступление Топольской в Москве мероприятием, направленным на поддержку российского ЛГБТ-сообщества, которое подвергается притеснениям.

"Что касается конкретно мероприятий, которые происходили в России, то на самом деле она в стране которая ущемляет эту культуру и представителей этой культуры. Потому что это мероприятие проходило при участии широкого привлечения представителей ЛГБТ-сообщества", - подчеркнул экс-нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что 8-9 мая Анастасия Топольская выступала в московском клубе "Мутабор".

На странице мероприятия в Facebook указано, что организаторами являются квир-объединения Popoff Kitchen (Москва) и Veselka (Киев), а само мероприятие посвящено секс-позитивности, свободе и уважении людей друг к другу.

Позже в Раде отреагировали на выступление Анастасии Топольской в Москве. В частности, нардеп Валентин Наливайченко заявил, что гастроли в Москве жены члена наблюдательного совета УЗ - недопустимы, а ситуация должна быть расследована правоохранительными органами.

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