"Заслуживает поддержки": Лещенко прокомментировал российские гастроли жены

Член наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко прокомментировал концерт его жены Анастасии Топольской в России. Он считает, что своими выступлениями она вносит значительный вклад в популяризацию Украины в мире.

"За те меры, которые она делает для популяризации Украины в мире, за то что она бренд возвышает, она является признанным в мире исполнителем в стиле электронной музыки, она не сменила гражданство, хотя было множество возможностей это сделать. Это заслуживает самой широкой поддержки со стороны украинцев", - заявил Сергей Лещенко.

Он также назвал выступление Топольской в Москве мероприятием, направленным на поддержку российского ЛГБТ-сообщества, которое подвергается притеснениям.

"Что касается конкретно мероприятий, которые происходили в России, то на самом деле она в стране которая ущемляет эту культуру и представителей этой культуры. Потому что это мероприятие проходило при участии широкого привлечения представителей ЛГБТ-сообщества", - подчеркнул экс-нардеп.