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"Заслуговує на підтримку": Лещенко прокоментував російські гастролі дружини

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Київ, Середа 12 травня 2021 12:01
"Заслуговує на підтримку": Лещенко прокоментував російські гастролі дружини Фото: Сергій Лещенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Член наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко прокоментував концерт його дружини Анастасії Топольської в Росії. Він вважає, що своїми виступами вона робить значний внесок в популяризацію України у світі.

Про це Лещенко заявив в ефірі "4 каналу".

"За ті заходи, які вона робить для популяризації України у світі, за те що вона бренд України підносить, вона є визнаним у світі виконавцем в стилі електронної музики, вона не змінила громадянство, хоча мала безліч можливостей це зробити. Це заслуговує на найширшу підтримку з боку українців", - заявив Сергій Лещенко.

Він також назвав виступ Топольської в Москві заходом, спрямованим на підтримку російської ЛГБТ-спільноти, яка зазнає утисків.

"Що стосується конкретно заходів, які відбувалися в Росії, то насправді вона в країні яка утискає цю культуру і представників цієї культури. Тому що цей захід відбувався за участі широкого залучення представників ЛГБТ-спільноти", - наголосив екс-нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 8-9 травня Анастасія Топольська виступала у московському клубі "Мутабор".

На сторінці заходу в Facebook зазначено, що організаторами є квір-об'єднання Popoff Kitchen (Москва) і Veselka (Київ), а сам захід присвячено секс-позитивності, свободі та повазі людей один до одного.

Пізніше в Раді відреагували на виступ Анастасії Топольської в Москві. Зокрема, нардеп Валентин Наливайченко заявив, що гастролі в Москві дружини члена наглядової ради УЗ - недопустимі, а ситуація має бути розслідувана правоохоронними органами.

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