Заслужена артистка України та зірка серіалу "Коли ми вдома" потребує допомоги українців

Українська актриса театру та кіно, зірка фільму "Коли ми вдома" та "За двома зайцями" Тетяна Шеліга потребує допомоги. Артистка перенесла кілька складних операцій і зараз мусить жити на невелику пенсію.

Тетяна Шеліга з 24 лютого перебувала у Києві й нікуди не виїжджала. Перший місяць війни вона провела разом із дочкою у підвалі-укритті. Зірка українських театрів та серіалів перенесла у 2022 році дві серйозні операції - на серці та на хребті.

"Мама не працює: не знімається у фільмах, не бере участь у телевізійних проєктах. Є лише пенсія, яка витрачається на ліки (деякі з них уже до кінця днів) та післяопераційну реабілітацію протягом року", - написала дочка артистки.

Вона зізналася, що ніколи не просила допомоги, але її ресурси та ресурси багатьох друзів вже вичерпалися.

Завтра у Тетяни Шеліги День народження та Анастасія попросила українців допомогти хоч трохи.

"Це моя мама - заслужена артистка України Тетяна Шеліга. 10 грудня у неї День народження. Я ніколи в житті нікого не просила про допомогу. Але, на жаль, я не можу матеріально підтримати маму. Друзі також не можуть її постійно підтримувати. Тому прошу вас, шановні українці, хто любить актрису Тетяну Шелігу, підтримати фінансово її реабілітацію", - йдеться у повідомленні.

Актриса Тетяна Шеліга

Також Анастасія розмістила номер банківської картки в Райффайзен Банку Аваль і заздалегідь подякувала за будь-яку допомогу.

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Фото: Nastya Savitskaya-Sheliga

Тетяна Шеліга народилася 10 грудня 1948 року у Києві. З першого разу вона не вступила до театрального ВУЗу і рік працювала помічником режисера дитячої редакції на ТБ. 1972 року закінчила школу-студію при МХАТ, а потім поїхала до Севастополя. Там вона понад 20 років пропрацювала у театрі російської драми.

Як розповідала Тетяна Леонардівна, саме у театрі вона відбулася як характерна актриса та зіграла ролі, про які можна було лише мріяти.

1995 року вона повернулася до Києва, і майже 15 років працювала у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки. 2010 року отримала звання Заслуженої артистки України.

Фото: Тетяна Шеліга у серіалі "Коли ми вдома"

Відома українським глядачам за своїми ролями у мюзиклі "За двома зайцями", "Новий рік у метро", а також за фільмами та серіалами: