ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Заслужена артистка України та зірка серіалу "Коли ми вдома" потребує допомоги українців

Новость на русском →
П'ятниця 09 грудня 2022 19:07
Заслужена артистка України та зірка серіалу "Коли ми вдома" потребує допомоги українців Заслужена артистка України Тетяна Шеліга потребує допомоги (фото: stb.ua)
Автор: Анна Шиканова

Українська актриса театру та кіно, зірка фільму "Коли ми вдома" та "За двома зайцями" Тетяна Шеліга потребує допомоги. Артистка перенесла кілька складних операцій і зараз мусить жити на невелику пенсію.

Деталі розповіла її дочка, Анастасія Савицька-Шеліга у Facebook.

Тетяна Шеліга з 24 лютого перебувала у Києві й нікуди не виїжджала. Перший місяць війни вона провела разом із дочкою у підвалі-укритті. Зірка українських театрів та серіалів перенесла у 2022 році дві серйозні операції - на серці та на хребті.

"Мама не працює: не знімається у фільмах, не бере участь у телевізійних проєктах. Є лише пенсія, яка витрачається на ліки (деякі з них уже до кінця днів) та післяопераційну реабілітацію протягом року", - написала дочка артистки.

Вона зізналася, що ніколи не просила допомоги, але її ресурси та ресурси багатьох друзів вже вичерпалися.

Завтра у Тетяни Шеліги День народження та Анастасія попросила українців допомогти хоч трохи.

"Це моя мама - заслужена артистка України Тетяна Шеліга. 10 грудня у неї День народження. Я ніколи в житті нікого не просила про допомогу. Але, на жаль, я не можу матеріально підтримати маму. Друзі також не можуть її постійно підтримувати. Тому прошу вас, шановні українці, хто любить актрису Тетяну Шелігу, підтримати фінансово її реабілітацію", - йдеться у повідомленні.

Заслужена артистка України та зірка серіалу &quot;Коли ми вдома&quot; потребує допомоги українців

Актриса Тетяна Шеліга

Також Анастасія розмістила номер банківської картки в Райффайзен Банку Аваль і заздалегідь подякувала за будь-яку допомогу.

4149501023031900 Шеліга Тетяна Леонардівна

Заслужена артистка України та зірка серіалу &quot;Коли ми вдома&quot; потребує допомоги українцівЗаслужена артистка України та зірка серіалу &quot;Коли ми вдома&quot; потребує допомоги українцівЗаслужена артистка України та зірка серіалу &quot;Коли ми вдома&quot; потребує допомоги українців

Фото: Nastya Savitskaya-Sheliga

Тетяна Шеліга народилася 10 грудня 1948 року у Києві. З першого разу вона не вступила до театрального ВУЗу і рік працювала помічником режисера дитячої редакції на ТБ. 1972 року закінчила школу-студію при МХАТ, а потім поїхала до Севастополя. Там вона понад 20 років пропрацювала у театрі російської драми.

Як розповідала Тетяна Леонардівна, саме у театрі вона відбулася як характерна актриса та зіграла ролі, про які можна було лише мріяти.

1995 року вона повернулася до Києва, і майже 15 років працювала у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки. 2010 року отримала звання Заслуженої артистки України.

Заслужена артистка України та зірка серіалу &quot;Коли ми вдома&quot; потребує допомоги українців

Фото: Тетяна Шеліга у серіалі "Коли ми вдома"

Відома українським глядачам за своїми ролями у мюзиклі "За двома зайцями", "Новий рік у метро", а також за фільмами та серіалами:

  • Провінціал
  • Чужі діти
  • Алмазна корона
  • Чи не жіноча робота
  • Коли ми вдома
  • Чорна квітка
  • Центральна лікарня
  • Київський торт
  • Нахабниця
  • П'ять хвилин до метро
  • І світ мене не впіймав. Григорій Сковорода
  • Атлантида

До речі, раніше ми писали про те, що Тетяна Шеліга в січні 2022 року перенесла важку операцію на серці.

А ще розповідали про те, що зірка Голлівуду Марина Мазепа показала світові відео про переживання українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
артистка акторка сериал