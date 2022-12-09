Заслуженная артистка Украины и звезда сериала "Когда мы дома" нуждается в помощи украинцев

Украинская актриса театра и кино, звезда фильма "Когда мы дома" и "За двумя зайцами" Татьяна Шелига нуждается в помощи. Артистка перенесла несколько сложных операций и сейчас вынуждена жить на небольшую пенсию.

Татьяна Шелига с 24 февраля находилась в Киеве и никуда не уезжала. Первый месяц войны она провела вместе с дочерью в подвале-укрытии. Звезда украинских театров и сериалов перенесла в 2022 году две серьезные операции - на сердце и на позвоночнике.

"Мама не работает: не снимается в фильмах, не берет участие в телевизионных проектах. Есть только пенсия, которая тратится на лекарства (некоторые из них уже до конца дней) и послеоперационную реабилитацию на протяжении года", - написала дочь артистки.

Она призналась, что никогда не просила о помощи, но ее ресурсы и ресурсы многих друзей уже исчерпались.

Завтра у Татьяны Шелиги День рождения и Анастасия попросила украинцев помочь хоть немного.

"Это моя мама - заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига. 10 декабря у нее День рождения. Я никогда в жизни никого не просила о помощи. Но, к сожалению, я не могу материально поддержать маму. Друзья также не могут постоянно ее поддерживать. Поэтому прошу вас, уважаемые украинцы, кто любит актрису Татьяну Шелигу, поддержать финансово ее реабилитацию", - сказано в сообщении.

Актриса Татьяна Шелига

Также Анастасия разместила номер банковской карты в Райффайзен Банк Аваль и заранее поблагодарила за любую помощь.

4149501023031900 Шелига Татьяна Леонардовна

Фото: Nastya Savitskaya-Sheliga

Татьяна Шелига родилась 10 декабря 1948 года в Киеве. С первого раза она не поступила в театральный ВУЗ и год работала помощником режиссера детской редакции на ТВ. В 1972 году окончила школу-студию при МХАТ, а потом поехала в Севастополь. Там она более 20 лет проработала в театре русской драмы.

Как рассказывала Татьяна Леонардовна, именно в театре она состоялась как характерная актриса и сыграла роли, о которых можно было только мечтать.

В 1995 году она вернулась в Киеве, и почти 15 лет работала в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. В 2010 году получила звание Заслуженной артистки Украины.

Фото: Татьяна Шелига в сериале "Когда мы дома"

Известна украинским зрителям по своим ролям в мюзикле "За двумя зайцами", "Новый год в метро", а также по фильмам и сериалам: