Засинайте за 2 хвилини за допомогою простого способу, який також знімає стрес

Уникнути безсоння та засинати ввечері за 2 хвилини можна за допомогою простого способу. Для нього нічого не знадобиться, лише вміння контролювати свій стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал американського фітнес-тренера Джастіна Агустіна.

Як швидко заснути

За його словами, існує перевірена військовими техніка, яка дозволяє заснути рівно за дві хвилини після заплющення очей.

Джастін радить почати із заспокоєння всього тіла та "поступового відключення кожної частини від голови до ніг".

"Розслабте очі, щоки, щелепу та зосередьтеся на диханні. Тепер опустіться до шиї та плечей. Переконайтесь, що плечі не напружені. Опустіть їх якомога нижче, а руки, включно з кистями й пальцями, тримайте вільно", - додав експерт.

Для додаткового ефекту уявіть собі тепло, що тече від голови до кінчиків пальців. В кінці зробіть глибокий вдих, повільно видихніть і розслабте груди, живіт, стегна, коліна, гомілки та стопи.

"Ще раз уявіть, як це тепле відчуття спускається від серця аж до пальців ніг. Поки ви це робите, дуже важливо очистити свій розум від будь-яких стресів", - сказав тренер.

Щоб допомогти досягти стану без стресу, Джастін пропонує передбачити два конкретних сценарії. У першому сценарії уявіть себе в спокійному середовищі. У другому він наказує уявити, що ви лежите в гамаку.

У будь-який момент, коли ви починаєте думати про щось інше або починаєте відволікатися, повторюйте ці слова протягом десяти секунд: "не думай".

Завдяки регулярній практиці цієї техніки щовечора протягом шести тижнів, це дозволить людям засинати протягом двох хвилин щоночі.

Інші корисні звички, які покращать сон

Щоб сприяти швидкому засинанню ввечері, варто дотримуватись таких звичок: