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В штабе сообщили имя погибшего украинского военного на Донбассе

Новости » Общество     23.12.2019 - 12:37
В штабе сообщили имя погибшего украинского военного на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Герман Соловьев погиб в результате пулевого ранения

В результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 22 декабря погиб солдат Герман Соловьев. Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что украинский военнослужащий погиб в результате пулевого ранения.

"Вчера, 22 декабря, вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады Холодный Яр - солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения. В результате вражеского обстрела военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего воина.

Напомним, 22 декабря боевики на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия повлияет на группировки "ДНР" и "ЛНР" для того, чтобы было выполнено решение "нормандской четверки". По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия будет призывать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению решений, которые будут согласовываться в контактной группе по предложению "нормандского формата".

Ситуация на участках разведения сил на Донбассе стабильная, - штаб На Донбассе погиб украинский военный
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