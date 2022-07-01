Защитница Украины показала трогательное видео встречи с мамой

Богдана Трачук родом из Коломыи Ивано-Франковской области. В 2014 году поступила во Львовский университет безопасности жизнедеятельности на специальность "Военная психология". В 2016 году - начала учиться в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Фото: Богдана Трачук

До войны Богдана работала инструктором и психологом, вела свою группу, много путешествовала. С началом полномасштабного вторжения девушке предлагали забрать маму и эвакуироваться, но она выбрала защиту родной страны.

Она - дочь военного, Виктора Трачука. Он был бойцом АТО и умер в 2019 году после тяжелой болезни.