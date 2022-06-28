ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мать защитника Азовстали вывезла из Мариуполя награды сына: уже месяц от него нет вестей

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 28 июня 2022 19:17
Мать защитника Азовстали вывезла из Мариуполя награды сына: уже месяц от него нет вестей Мать защитника Мариуполя вывезла через блокпосты награды сына (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Анна прожила в Мариуполе всю свою жизнь - 50 лет. На заводе Ильича проработала 30 лет, счастливо вышла замуж и родила двоих сыновей. Когда началась война, ей пришлось уезжать из родного города, и она взяла самое ценное - награды старшего сына, который с 2014 года защищает Украину.

Как Анне удалось провезти боевые награды сына через 15 блокпостов и что известно о защитнике Азовстали сейчас, рассказали в Zanoza.

Сын защищал Украину с 2014 года

Старший сын Максим пошел защищать Украину в 2014 году и по словам матери, решение принял очень быстро. Сказал, что иначе не может и пошел служить в "Азов" вместе с друзьями.

Для жителей Мариуполя первые дни не были чем-то невероятно страшным. Город обстреливали и ранее, звуки взрывов были слышны. Семья Анны жила в частном доме и в конце февраля выезжать они не торопились. Думали, что переждут и все утихнет.

Но в марте стало совсем плохо - исчезла электрика, потом вода и связь. А потом прилеты стали совсем близко. Анна говорит, что хуже всего было из-за отсутствия связи. Они не знали, что происходит. Младший сын бегал в центр, где была точка связи, чтобы словить интернет. Связь с Максимом пропала еще в первые дни - она пару раз написал и позвонил.

В начале марта Максим приехал домой на пару минут. Сказал родным уезжать из города любыми путями. После этого он появлялся еще дважды и оба раза просил уехать.

Выехать удалось с третьей попытки

Мать послушала сына с первого раза - быстро накидали вещи в чудом уцелевшую машину. Ехать планировали впятером: Анна, младший сын, бабушка, знакомая семьи Настя и овчарка Рада.

"Это было начало марта, бои были уже на подступах к городу. Все три доступных выезда из Мариуполя были заблокированы российскими войсками. Везде рвались мины, стреляли, проехать нам не удалось. Пришлось вернуться. Вторая попытка была 14 марта – в городе формировались колонны из мирных жителей, мы встали в одну такую. Колонну обстреляли, и мы снова вернулись", - рассказывает женщина.

Мать защитника Азовстали вывезла из Мариуполя награды сына: уже месяц от него нет вестей

Фото: zanoza-news.com

Ситуация ухудшалась, ударили морозы до -14 градусов, выпал снег. Люди адаптировались как могли - готовили на кострах, грелись на солнце. Младший сын ходил за водой к источнику поблизости. В один из таких походов он нашел емкости для воды пробитые снарядами и лужи крови вокруг.

А потом снаряды прилетели в их дом. И они снова решили эвакуироваться. Анна рассказывает, что накануне ночью падали мины, кружили самолеты, обстрел был совсем рядом.

В 6 утра они выгнали машину, за 10 минут загрузили все, что смогли и уехали. Они направились в Мелекино, через Урзуф и Бердянск. И там уже были россияне.

Женщин на блокпостах сильно не досматривали, а вот сына заставили раздеться - искали татуировки. Им повезло, фильтрационные лагеря в те дни еще не развернули - иначе они угодили в них, как семья военнослужащего.

Награды сына провезла через 15 блокпостов россиян

Анна вывезла из дома самое ценное - награды сына. Замотала их в кучу пакетиков, залепила скотчем. Прекрасно понимала, что это безумный риск, но оставить их не могла. Пакет замотала в вещи, их положила на дно сумки. Сумку затолкала подальше в багажник, сверху поставили чемодан Насти. При досмотрах смотрели чемодан, а до сумки Анны так и не добрались.

Выехать без проблем им помогло только чудо. На одном из самых последних блокпостов увидели документы владельца машины - Максима, который в то время защищал город.

На переднее сиденье в машине усадили овчарку Раду. Оккупанты из-за нее особо в машину не лезли. И бабушка все время сильно кашляла на блокпостах, старалась выглядеть очень больной.

По дороге к Запорожье им удалось проехать 15 блокпостов. Первые дни им все казалось чудом - горячая вода, свет, связь. Поселились они в квартире хороших людей.

Мать защитника Азовстали вывезла из Мариуполя награды сына: уже месяц от него нет вестейМать защитника Азовстали вывезла из Мариуполя награды сына: уже месяц от него нет вестей

Фото: zanoza-news.com

Мама следит за всеми новостями о бойцах "Азова"

Все эти дни Анна следит за событиями на Азовстали и ребятами из "Азова". Сын иногда выходил на связь - писал, что, жив и исчезал. Она уверена, что ребята после таких бомбардировок и обстрелов уже не надеялись выйти живыми.

"На тот момент у них был приказ один – держаться и оттягивать на себя войска. Что они сделали? Если бы они не продержались 3 месяца, оттягивая большую группировку и технику, не устояло бы Запорожье и тот же Киев. В Мариуполе был маленький гарнизон. На полумиллионный город, у нас военных было может 3 тысячи человек. Дети не надеялись выйти. Но они получили другой приказ", - объясняет Анна.

17 мая Максим снова вышел на связь и сообщил, что жив. И уже тогда стало известно, что гарнизон получил приказ о сохранении жизни и выхода с завода. С тех пор связи с сыном нет.

Она знает, что он в плену и на оккупированной территории Донбасса и Максим есть в списках. Больше никакой информации у семьи нет. И единственное, что им остается - ждать.

Максим перед выходом с Азовстали позаботился о семье

В Запорожье у Максима есть друзья - он там какое-то время работал. До середины апреля он держал связь с волонтерами, а потом пропал - шли жесткие бои.

Но 17 мая он написал подруге Наталье с просьбой позаботиться о его семье. Сейчас она организовала сбор средств, ведь семья выехала в зимней одежде и толком вещей с собой они не взяли. У них с собой было три одеяла - на случай, если ночевать придется в поле. Анна уверена, что вернется домой, когда Мариуполь будет освобожден. А пока она ждет сына.

Кстати, ранее мы писали, что украинский актер вернулся домой после боев за Северодонецк.

А еще рассказывали, что в Мариуполе погиб Богдан Демчук - он защищал Азовсталь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь лица войны
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь