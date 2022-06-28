Мать защитника Азовстали вывезла из Мариуполя награды сына: уже месяц от него нет вестей

Анна прожила в Мариуполе всю свою жизнь - 50 лет. На заводе Ильича проработала 30 лет, счастливо вышла замуж и родила двоих сыновей. Когда началась война, ей пришлось уезжать из родного города, и она взяла самое ценное - награды старшего сына, который с 2014 года защищает Украину.

Как Анне удалось провезти боевые награды сына через 15 блокпостов и что известно о защитнике Азовстали сейчас, рассказали в Zanoza.

Сын защищал Украину с 2014 года

Старший сын Максим пошел защищать Украину в 2014 году и по словам матери, решение принял очень быстро. Сказал, что иначе не может и пошел служить в "Азов" вместе с друзьями.

Для жителей Мариуполя первые дни не были чем-то невероятно страшным. Город обстреливали и ранее, звуки взрывов были слышны. Семья Анны жила в частном доме и в конце февраля выезжать они не торопились. Думали, что переждут и все утихнет.

Но в марте стало совсем плохо - исчезла электрика, потом вода и связь. А потом прилеты стали совсем близко. Анна говорит, что хуже всего было из-за отсутствия связи. Они не знали, что происходит. Младший сын бегал в центр, где была точка связи, чтобы словить интернет. Связь с Максимом пропала еще в первые дни - она пару раз написал и позвонил.

В начале марта Максим приехал домой на пару минут. Сказал родным уезжать из города любыми путями. После этого он появлялся еще дважды и оба раза просил уехать.

Выехать удалось с третьей попытки

Мать послушала сына с первого раза - быстро накидали вещи в чудом уцелевшую машину. Ехать планировали впятером: Анна, младший сын, бабушка, знакомая семьи Настя и овчарка Рада.

"Это было начало марта, бои были уже на подступах к городу. Все три доступных выезда из Мариуполя были заблокированы российскими войсками. Везде рвались мины, стреляли, проехать нам не удалось. Пришлось вернуться. Вторая попытка была 14 марта – в городе формировались колонны из мирных жителей, мы встали в одну такую. Колонну обстреляли, и мы снова вернулись", - рассказывает женщина.

Фото: zanoza-news.com

Ситуация ухудшалась, ударили морозы до -14 градусов, выпал снег. Люди адаптировались как могли - готовили на кострах, грелись на солнце. Младший сын ходил за водой к источнику поблизости. В один из таких походов он нашел емкости для воды пробитые снарядами и лужи крови вокруг.

А потом снаряды прилетели в их дом. И они снова решили эвакуироваться. Анна рассказывает, что накануне ночью падали мины, кружили самолеты, обстрел был совсем рядом.

В 6 утра они выгнали машину, за 10 минут загрузили все, что смогли и уехали. Они направились в Мелекино, через Урзуф и Бердянск. И там уже были россияне.

Женщин на блокпостах сильно не досматривали, а вот сына заставили раздеться - искали татуировки. Им повезло, фильтрационные лагеря в те дни еще не развернули - иначе они угодили в них, как семья военнослужащего.

Награды сына провезла через 15 блокпостов россиян

Анна вывезла из дома самое ценное - награды сына. Замотала их в кучу пакетиков, залепила скотчем. Прекрасно понимала, что это безумный риск, но оставить их не могла. Пакет замотала в вещи, их положила на дно сумки. Сумку затолкала подальше в багажник, сверху поставили чемодан Насти. При досмотрах смотрели чемодан, а до сумки Анны так и не добрались.

Выехать без проблем им помогло только чудо. На одном из самых последних блокпостов увидели документы владельца машины - Максима, который в то время защищал город.

На переднее сиденье в машине усадили овчарку Раду. Оккупанты из-за нее особо в машину не лезли. И бабушка все время сильно кашляла на блокпостах, старалась выглядеть очень больной.

По дороге к Запорожье им удалось проехать 15 блокпостов. Первые дни им все казалось чудом - горячая вода, свет, связь. Поселились они в квартире хороших людей.

Фото: zanoza-news.com

Мама следит за всеми новостями о бойцах "Азова"

Все эти дни Анна следит за событиями на Азовстали и ребятами из "Азова". Сын иногда выходил на связь - писал, что, жив и исчезал. Она уверена, что ребята после таких бомбардировок и обстрелов уже не надеялись выйти живыми.

"На тот момент у них был приказ один – держаться и оттягивать на себя войска. Что они сделали? Если бы они не продержались 3 месяца, оттягивая большую группировку и технику, не устояло бы Запорожье и тот же Киев. В Мариуполе был маленький гарнизон. На полумиллионный город, у нас военных было может 3 тысячи человек. Дети не надеялись выйти. Но они получили другой приказ", - объясняет Анна.

17 мая Максим снова вышел на связь и сообщил, что жив. И уже тогда стало известно, что гарнизон получил приказ о сохранении жизни и выхода с завода. С тех пор связи с сыном нет.

Она знает, что он в плену и на оккупированной территории Донбасса и Максим есть в списках. Больше никакой информации у семьи нет. И единственное, что им остается - ждать.

Максим перед выходом с Азовстали позаботился о семье

В Запорожье у Максима есть друзья - он там какое-то время работал. До середины апреля он держал связь с волонтерами, а потом пропал - шли жесткие бои.

Но 17 мая он написал подруге Наталье с просьбой позаботиться о его семье. Сейчас она организовала сбор средств, ведь семья выехала в зимней одежде и толком вещей с собой они не взяли. У них с собой было три одеяла - на случай, если ночевать придется в поле. Анна уверена, что вернется домой, когда Мариуполь будет освобожден. А пока она ждет сына.