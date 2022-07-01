Захисниця України показала зворушливе відео зустрічі з мамою

Богдана Трачук родом з Коломиї Івано-Франківської області. У 2014 році вступила до Львівського університету безпеки життєдіяльності на спеціальність "Військова психологія". У 2016 році - почала навчатися в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Фото: Богдана Трачук

До війни Богдана працювала інструктором і психологом, вела свою групу, багато подорожувала. З початком повномасштабного вторгнення дівчині пропонували забрати маму та евакуюватися, але вона вибрала захист рідної країни.

Вона - дочка військового, Віктора Трачука. Він був бійцем АТО і помер у 2019 році після важкої хвороби.