Защитники и защитницы Украины передали поздравления с Днем Матери (видео)

С боевых позиций на фронте летят самые теплые слова бойцов Национальной гвардии к своим мамам:

"Низко кланяемся Вам, Мама, за Ваше терпение, выдержку, мудрость и мужественность, я которыми Вы, преодолевая нынешние неурядицы, сохраняете веру в завтрашний лучший день для нашей страны. Нет ничего сильнее, чем материнская любовь. Нет ничего важнее, чем материнское сердце. Нет ничего более ценного, чем материнское тепло. Пусть всегда Бог бережет светлые чувства, которые связывают мать и дитя!" – говорится в поздравлении.

Еще одно поздравление всем матерям пришло от защитниц нашей Украины:

"Благодарим вас за понимание и всеобъемлющую поддержку. Даже если вы не рядом мы чувствуем ваше тепло, заботу и безграничную любовь!" – говорится в поздравлении.

Также девушки-защитницы обратились к русским матерям и призвали их не позволять посылать своих сыновей на войну гибнуть.