Готовьте коробку из-под обуви: в Мариуполе чудом спасли новорожденного под обстрелами

В Мариуполе удалось спасти новорожденного, который вместе с мамой попал под сильные обстрелы через несколько дней после родов. Малыша привезли в местную больницу, и он едва не умер.

В подвал больницы, где прятались люди, принесли новорожденного – дней 5 от рождения. Как тогда думали – единственного, кто выжил после попадания бомбы в многоэтажку. Врач во всеобщем хаосе и под звуки взрывов не сразу понял, о чем речь – он только уснул после смены.

Ребенок был завернут в куртку и сверток положили на стул в углу, где сидели пожилые люди. И на этот сверток едва не сел какой-то дедушка. В последний момент врач пришел в себя и не дал раздавить ребенка.

Сверток развернули и обнаружили крошечного младенца. Его отнесли к роженицам. Там малыша отмыли и начали кормить грудным молоком. В первый день ему стало лучше, на второй – хуже, на третий – еще хуже.

Оказалось, что у младенца был ожог. Педиатр сказал, что если ребенка срочно не доставить в ожоговое отделение, то можно готовить коробку из-под обуви.

Какой-то мужчина заявил, что ради спасения малыша, он промчит быстрее ракеты и пули и довезет ребенка. И довез!

Малыша принесли в ожоговое отделение, начали оформлять, и тут какая-то медсестра вспомнила, что у них с ожогами лежит молодая мама, которая сходит с ума – она 10 дней назад родила мальчика, но в дом прилетело. А она от жутких ожогов упала в обморок и теперь не знает, где ее сын и что с ним.

А еще через пару минут молодая мама, со слезами на глазах, прижимала к груди своего первенца…

Посмотрите фильм о Мариуполе, где собраны еще несколько таких историй:

Мариуполь - Хроники ада