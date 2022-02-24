Как защитить себя от взрыва в помещении, где есть окна: инструкция

Россия напала на Украину утром 24 февраля. По всей стране прокатились обстрелы. Для того, чтобы не подвергаться панике, напомним, как вести себя при взрывах в доме, где есть окна.
Инструкции опубликовало ЧЕСНО.
Как уберечь себя от взрывной волны в помещении, где есть окна и вам некуда идти?
Держите под рукой аптечку со всеми необходимыми медикаментами и документы.
Организовывайте вокруг себя безопасное пространство, сохраняйте спокойствие и доверьтесь украинской армии.
"Верим в наши Вооруженные силы и максимально им помогаем тем, что сохраняем спокойствие и организовываем вокруг себя безопасное пространство", - поддержали украинцев в сообщении.
Читайте также инструкцию, что делать, если в стране пропадет мобильная связь.