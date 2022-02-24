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Как защитить себя от взрыва в помещении, где есть окна: инструкция

Автор: Людмила Жукова

Россия напала на Украину утром 24 февраля. По всей стране прокатились обстрелы. Для того, чтобы не подвергаться панике, напомним, как вести себя при взрывах в доме, где есть окна.

Инструкции опубликовало ЧЕСНО.

Как уберечь себя от взрывной волны в помещении, где есть окна и вам некуда идти?

Инструкция

  • Заклейте окна скотчем, чтобы минимизировать обломки, которые могут разлететься в разные стороны.
  • Если в доме есть жесткий щит, установите его на окно, чтобы оно было прикрыто.

Держите под рукой аптечку со всеми необходимыми медикаментами и документы.

Организовывайте вокруг себя безопасное пространство, сохраняйте спокойствие и доверьтесь украинской армии.

"Верим в наши Вооруженные силы и максимально им помогаем тем, что сохраняем спокойствие и организовываем вокруг себя безопасное пространство", - поддержали украинцев в сообщении.

Читайте также инструкцию, что делать, если в стране пропадет мобильная связь.

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