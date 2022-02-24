Як захистити себе від вибуху в приміщенні, де є вікна: інструкція

Росія напала на Україну вранці 24 лютого. По всій країні прокотилися обстріли. Для того, щоб не піддаватися паніці, нагадаємо, як поводитися при вибухах в будинку, де є вікна.
Інструкції опублікувало ЧЕСНО.
Як уберегти себе від вибухової хвилі в приміщенні, де є вікна і вам нікуди йти?
Тримайте під рукою аптечку з усіма необхідними медикаментами і документи.
Організовуйте навколо себе безпечний простір, зберігайте спокій і довіртеся українській армії.
"Віримо в наші Збройні сили і максимально їм допомагаємо тим, що зберігаємо спокій і організовуємо навколо себе безпечний простір", - підтримали українців у повідомленні.
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