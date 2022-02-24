Як захистити себе від вибуху в приміщенні, де є вікна: інструкція

Як уберегти себе від вибухової хвилі в приміщенні, де є вікна і вам нікуди йти?

Інструкція

Заклейте вікна скотчем, щоб мінімізувати уламки, які можуть розлетітися в різні боки.

Якщо в будинку є жорсткий щит, встановіть його на вікно, щоб воно було прикрите.

Тримайте під рукою аптечку з усіма необхідними медикаментами і документи.

Організовуйте навколо себе безпечний простір, зберігайте спокій і довіртеся українській армії.

"Віримо в наші Збройні сили і максимально їм допомагаємо тим, що зберігаємо спокій і організовуємо навколо себе безпечний простір", - підтримали українців у повідомленні.