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Як захистити себе від вибуху в приміщенні, де є вікна: інструкція

Автор: Людмила Жукова

Росія напала на Україну вранці 24 лютого. По всій країні прокотилися обстріли. Для того, щоб не піддаватися паніці, нагадаємо, як поводитися при вибухах в будинку, де є вікна.

Інструкції опублікувало ЧЕСНО.

Як уберегти себе від вибухової хвилі в приміщенні, де є вікна і вам нікуди йти?

Інструкція

  • Заклейте вікна скотчем, щоб мінімізувати уламки, які можуть розлетітися в різні боки.
  • Якщо в будинку є жорсткий щит, встановіть його на вікно, щоб воно було прикрите.

Тримайте під рукою аптечку з усіма необхідними медикаментами і документи.

Організовуйте навколо себе безпечний простір, зберігайте спокій і довіртеся українській армії.

"Віримо в наші Збройні сили і максимально їм допомагаємо тим, що зберігаємо спокій і організовуємо навколо себе безпечний простір", - підтримали українців у повідомленні.

Читайте також інструкцію, що робити, якщо в країні пропаде мобільний зв'язок.

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