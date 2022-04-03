Защита персональных данных украинцев: в МВД назвали важные правила и дали разъяснение

В условиях военного времени важно соблюдать правила защиты персональных данных. Прямая военная агрессия России привела к разрушению гражданской инфраструктуры, домов украинцев и их гибели. А все это привело к гуманитарной катастрофе в стране.
Какие правила защиты персональных данных украинцев нужно соблюдать и как можно защитить себя в условиях войны, рассказали в МВД.
Согласно статье 64 Конституции Украины, в условиях военного времени граждане не могут быть ограничены в правах и свободе человека – праве на жизнь, на уважение и достоинство, на свободу и личную неприкосновенность.
12 марта Кабинет Министров принял постановление об обеспечении функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного времени.
Все резервные копии государственных информационных ресурсов и публичных реестров необходимо хранить в зашифрованном виде, на облачных ресурсах или отдельных физических носителях, или в изолированном сегменте центров обработки данных.
Категорически запрещено использование облачных ресурсов или центров обработки данных, которые размещены на временно оккупированных территориях Украины.
Предусмотрена разработка владельцами/распорядителями персональных данных План действия в случае несанкционированного доступа к персональным данным, повреждения технического оборудования, возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе и во время военного времени.
Введен порядок проверки документов у граждан, вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений, и жилья – во время обеспечения мероприятий правового режима военного положения:
Аудио и видеофиксация граждан, их жилья и личных вещей проводится только уполномоченными лицами и только по согласию граждан.
Только уполномоченные лица имеют право требовать у граждан предъявления документов, которые подтверждают личность, гражданство Украины или специальный статус.
Как подчеркнули в МВД, распространенная практика фиксации на камеры видеонаблюдения, дроны, видеокамеры, автомобильным видеорегистратором, мобильными телефонами – может считаться нарушением прав человека на конфиденциальность.
Чтобы избежать случаев незаконной обработки персональных данных, необходимо ограничить:
Предоставлять свои персональные данные посторонним лицам (для проверки документов с целью установления личности, сбора информации для эвакуации беженцев из зоны боевых действий, для оказания социальной помощи и так далее).
Фотографировать и фиксировать любым способом служащих на объектах со специальным режимом и блокпостах, участников волонтерского движения и работников Красного Креста, военнослужащих.
Напомним, ранее мы писали о том, как украинцам не попасть на мошенников за границей.
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