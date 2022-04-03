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Защита персональных данных украинцев: в МВД назвали важные правила и дали разъяснение

Как во время войны защищают персональные данные украинцев (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В условиях военного времени важно соблюдать правила защиты персональных данных. Прямая военная агрессия России привела к разрушению гражданской инфраструктуры, домов украинцев и их гибели. А все это привело к гуманитарной катастрофе в стране.

Какие правила защиты персональных данных украинцев нужно соблюдать и как можно защитить себя в условиях войны, рассказали в МВД.

Согласно статье 64 Конституции Украины, в условиях военного времени граждане не могут быть ограничены в правах и свободе человека – праве на жизнь, на уважение и достоинство, на свободу и личную неприкосновенность.

12 марта Кабинет Министров принял постановление об обеспечении функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного времени.

Все резервные копии государственных информационных ресурсов и публичных реестров необходимо хранить в зашифрованном виде, на облачных ресурсах или отдельных физических носителях, или в изолированном сегменте центров обработки данных.

Категорически запрещено использование облачных ресурсов или центров обработки данных, которые размещены на временно оккупированных территориях Украины.

Предусмотрена разработка владельцами/распорядителями персональных данных План действия в случае несанкционированного доступа к персональным данным, повреждения технического оборудования, возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе и во время военного времени.

Кто может проверять персональные данные граждан

Введен порядок проверки документов у граждан, вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений, и жилья – во время обеспечения мероприятий правового режима военного положения:

  • Национальная полиция Украины
  • СБУ
  • Национальная гвардия Украины
  • Государственная пограничная служба
  • Государственная миграционная служба
  • Государственная таможенная служба
  • ВСУ

Аудио и видеофиксация граждан, их жилья и личных вещей проводится только уполномоченными лицами и только по согласию граждан.

Только уполномоченные лица имеют право требовать у граждан предъявления документов, которые подтверждают личность, гражданство Украины или специальный статус.

Камеры наблюдения, мобильные телефоны и видеорегистраторы

Как подчеркнули в МВД, распространенная практика фиксации на камеры видеонаблюдения, дроны, видеокамеры, автомобильным видеорегистратором, мобильными телефонами – может считаться нарушением прав человека на конфиденциальность.

Как защитить свои персональные данные

Чтобы избежать случаев незаконной обработки персональных данных, необходимо ограничить:

  • общение в соцсетях
  • предоставление скан-копий документов, которые содержат персональные данные в электронной системе
  • загрузки на платформы разных веб-сайтов фото и видеоматериалов

Как минимизировать риск от хакерских атак и кражи личных данных

  • смените пароли в соцсетях, на всех сайтах, где может быть ваша персональная информация
  • настройте двухэтапную проверку при входе в ваши аккаунты
  • установите антивирус и системно проверяйте ваше устройство на наличие угроз, которые могут навредить вашим данным
  • сделайте резервные копии важных документов на отдельных устройствах или защищенных облачных хранилищах
  • используйте легальное программное обеспечение
  • обновите все приложения на своем телефоне и программное обеспечение на компьютере

Категорически нельзя:

Предоставлять свои персональные данные посторонним лицам (для проверки документов с целью установления личности, сбора информации для эвакуации беженцев из зоны боевых действий, для оказания социальной помощи и так далее).

Фотографировать и фиксировать любым способом служащих на объектах со специальным режимом и блокпостах, участников волонтерского движения и работников Красного Креста, военнослужащих.

Напомним, ранее мы писали о том, как украинцам не попасть на мошенников за границей.

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