Захист персональних даних українців: у МВС назвали важливі правила і дали роз'яснення

Відповідно до статті 64 Конституції України, в умовах воєнного часу громадяни не можуть бути обмежені в правах і свободі людини – праві на життя, на повагу і гідність, на свободу та особисту недоторканність.

12 березня Кабінет Міністрів прийняв постанову Про забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного часу.

Всі резервні копії державних інформаційних ресурсів і публічних реєстрів необхідно зберігати в зашифрованому вигляді, на хмарних ресурсах або окремих фізичних носіях, або в ізольованому сегменті центрів обробки даних.

Категорично заборонено використання хмарних ресурсів або центрів обробки даних, які розміщені на тимчасово окупованих територіях України.

Передбачена розробка власниками / розпорядниками персональних даних План дії у разі несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі й під час воєнного часу.

Хто може перевіряти персональні дані громадян

Запроваджено порядок перевірки документів у громадян, речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень, та житла - під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану:

Національна поліція України

СБУ

Національна гвардія України

Державна прикордонна служба

Державна міграційна служба

Державна митна служба

ВСУ

Аудіо та відеофіксація громадян, їх житла та особистих речей проводиться тільки уповноваженими особами та тільки за згодою громадян.

Тільки уповноважені особи мають право вимагати у громадян пред'явлення документів, які підтверджують особу, громадянство України або спеціальний статус.

Камери спостереження, мобільні телефони та відеореєстратори

Як підкреслили в МВС, поширена практика фіксації на камери відеоспостереження, дрони, відеокамери, автомобільним відеореєстратором, мобільними телефонами – може вважатися порушенням прав людини на конфіденційність.

Як захистити свої персональні дані

Щоб уникнути випадків незаконної обробки персональних даних, необхідно обмежити:

спілкування в соцмережах

надання скан-копій документів, які містять персональні дані в електронній системі

завантаження на платформи різних вебсайтів фото і відеоматеріалів

Як мінімізувати ризик від хакерських атак і крадіжки особистих даних

змініть паролі в соцмережах, на всіх сайтах, де може бути ваша персональна інформація

налаштуйте двоетапну перевірку при вході в ваші акаунти

встановіть антивірус і системно перевіряйте ваш пристрій на наявність загроз, які можуть нашкодити вашим даним

зробіть резервні копії важливих документів на окремих пристроях або захищених хмарних сховищах

використовуйте легальне програмне забезпечення

оновіть всі програми на своєму телефоні та програмне забезпечення на комп'ютері

Категорично не можна:

Надавати свої персональні дані стороннім особам (для перевірки документів з метою встановлення особи, збору інформації для евакуації біженців із зони бойових дій, для надання соціальної допомоги й так далі).

Фотографувати та фіксувати будь-яким способом службовців на об'єктах зі спеціальним режимом і блокпостах, учасників волонтерського руху і працівників Червоного Хреста, військовослужбовців.