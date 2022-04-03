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Захист персональних даних українців: у МВС назвали важливі правила і дали роз'яснення

Як під час війни захищають персональні дані українців (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В умовах воєнного часу важливо дотримуватися правил захисту персональних даних. Пряма військова агресія Росії призвела до руйнування цивільної інфраструктури, будинків українців та їх загибелі. А все це призвело до гуманітарної катастрофи в країні.

Яких правил захисту персональних даних українців потрібно дотримуватися і як можна захистити себе в умовах війни, розповіли в МВС.

Відповідно до статті 64 Конституції України, в умовах воєнного часу громадяни не можуть бути обмежені в правах і свободі людини – праві на життя, на повагу і гідність, на свободу та особисту недоторканність.

12 березня Кабінет Міністрів прийняв постанову Про забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного часу.

Всі резервні копії державних інформаційних ресурсів і публічних реєстрів необхідно зберігати в зашифрованому вигляді, на хмарних ресурсах або окремих фізичних носіях, або в ізольованому сегменті центрів обробки даних.

Категорично заборонено використання хмарних ресурсів або центрів обробки даних, які розміщені на тимчасово окупованих територіях України.

Передбачена розробка власниками / розпорядниками персональних даних План дії у разі несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі й під час воєнного часу.

Хто може перевіряти персональні дані громадян

Запроваджено порядок перевірки документів у громадян, речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень, та житла - під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану:

  • Національна поліція України
  • СБУ
  • Національна гвардія України
  • Державна прикордонна служба
  • Державна міграційна служба
  • Державна митна служба
  • ВСУ

Аудіо та відеофіксація громадян, їх житла та особистих речей проводиться тільки уповноваженими особами та тільки за згодою громадян.

Тільки уповноважені особи мають право вимагати у громадян пред'явлення документів, які підтверджують особу, громадянство України або спеціальний статус.

Камери спостереження, мобільні телефони та відеореєстратори

Як підкреслили в МВС, поширена практика фіксації на камери відеоспостереження, дрони, відеокамери, автомобільним відеореєстратором, мобільними телефонами – може вважатися порушенням прав людини на конфіденційність.

Як захистити свої персональні дані

Щоб уникнути випадків незаконної обробки персональних даних, необхідно обмежити:

  • спілкування в соцмережах
  • надання скан-копій документів, які містять персональні дані в електронній системі
  • завантаження на платформи різних вебсайтів фото і відеоматеріалів

Як мінімізувати ризик від хакерських атак і крадіжки особистих даних

  • змініть паролі в соцмережах, на всіх сайтах, де може бути ваша персональна інформація
  • налаштуйте двоетапну перевірку при вході в ваші акаунти
  • встановіть антивірус і системно перевіряйте ваш пристрій на наявність загроз, які можуть нашкодити вашим даним
  • зробіть резервні копії важливих документів на окремих пристроях або захищених хмарних сховищах
  • використовуйте легальне програмне забезпечення
  • оновіть всі програми на своєму телефоні та програмне забезпечення на комп'ютері

Категорично не можна:

Надавати свої персональні дані стороннім особам (для перевірки документів з метою встановлення особи, збору інформації для евакуації біженців із зони бойових дій, для надання соціальної допомоги й так далі).

Фотографувати та фіксувати будь-яким способом службовців на об'єктах зі спеціальним режимом і блокпостах, учасників волонтерського руху і працівників Червоного Хреста, військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українцям не потрапити на шахраїв за кордоном.

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