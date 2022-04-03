Захист персональних даних українців: у МВС назвали важливі правила і дали роз'яснення

В умовах воєнного часу важливо дотримуватися правил захисту персональних даних. Пряма військова агресія Росії призвела до руйнування цивільної інфраструктури, будинків українців та їх загибелі. А все це призвело до гуманітарної катастрофи в країні.
Яких правил захисту персональних даних українців потрібно дотримуватися і як можна захистити себе в умовах війни, розповіли в МВС.
Відповідно до статті 64 Конституції України, в умовах воєнного часу громадяни не можуть бути обмежені в правах і свободі людини – праві на життя, на повагу і гідність, на свободу та особисту недоторканність.
12 березня Кабінет Міністрів прийняв постанову Про забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного часу.
Всі резервні копії державних інформаційних ресурсів і публічних реєстрів необхідно зберігати в зашифрованому вигляді, на хмарних ресурсах або окремих фізичних носіях, або в ізольованому сегменті центрів обробки даних.
Категорично заборонено використання хмарних ресурсів або центрів обробки даних, які розміщені на тимчасово окупованих територіях України.
Передбачена розробка власниками / розпорядниками персональних даних План дії у разі несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі й під час воєнного часу.
Запроваджено порядок перевірки документів у громадян, речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень, та житла - під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану:
Аудіо та відеофіксація громадян, їх житла та особистих речей проводиться тільки уповноваженими особами та тільки за згодою громадян.
Тільки уповноважені особи мають право вимагати у громадян пред'явлення документів, які підтверджують особу, громадянство України або спеціальний статус.
Як підкреслили в МВС, поширена практика фіксації на камери відеоспостереження, дрони, відеокамери, автомобільним відеореєстратором, мобільними телефонами – може вважатися порушенням прав людини на конфіденційність.
Щоб уникнути випадків незаконної обробки персональних даних, необхідно обмежити:
Надавати свої персональні дані стороннім особам (для перевірки документів з метою встановлення особи, збору інформації для евакуації біженців із зони бойових дій, для надання соціальної допомоги й так далі).
Фотографувати та фіксувати будь-яким способом службовців на об'єктах зі спеціальним режимом і блокпостах, учасників волонтерського руху і працівників Червоного Хреста, військовослужбовців.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українцям не потрапити на шахраїв за кордоном.
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