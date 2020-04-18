Как зарядить воду на исполнение желаний и привлечь богатство и успех

Как зарядить воду на удачу (иллюстративное фото: pixabay.com)

Воду для ритуала лучше набирать не из-под крана

Вода обладает уникальными свойствами и способна, согласно выводам японских ученых, "запоминать" информацию. Это может объяснить давнюю практику древних жрецов и шаманов практически во всех уголках планеты заговарить жидкость, а мифы про "живую" и "мертвую" воду обретают новое значение.

Так, знахари и ведуны, эзотерики и экстрасенсы утверждают, что способны при помощи определенных ритуалов и слов "программировать" воду как на успех и удачу, молодость и здоровье, так и на негатив и вред другим людям.

Но обычно это используется для достижения положительного результата и полезного эффекта - улучшение самочувствия и внешнего вида, притягивания богатства и приворот любимого человека. В таких вариантах результат будет заметен более явно, пишет womoninred.

В первую очередь стоит знать что вода должна быть чистой, желательно ключевой. Без посторонней химии, лучше не набирать из-под крана.

Также для того, чтобы с помощью "заговоренной воды" привлечь удачу и материальное благополучие, а также для исполнения желания, нужно провести определенные действия, направленные к цели. Это должно значительно увеличить шансы на успех.

Нужно налить воду в стакан (желательно фильтрованной из бутылки), после чего стакан надо поместить между ладошек и визуализировать, что из центров ладоней выходит энергия, советует писательница Наталия Правдина.

"Вы заряжаете эту воду своей личной, доброй, позитивной, светлой энергией", - отметила она.

Можно произнести при этом такой примерный заговор: "Пусть любовь Бога отразится на моем лице. Пусть во имя бессмертной божественной любви, во имя бессмертной, вечной мудрости пусть эта вода зарядит меня красотой, удачей, счастьем, богатством".

Но могут быть и другие посылы, а данный текст - фактически абсолютно произвольный.

Затем нужно визуализировать, что вода уже заряжена, и после этого - умыться этой водой или выпить.

Такой ритуал на исполнение желаний рекомендуют проводить ежедневно.

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