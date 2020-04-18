ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как зарядить воду на исполнение желаний и привлечь богатство и успех

STYLERЖизнь    18.04.2020 - 22:42
Как зарядить воду на исполнение желаний и привлечь богатство и успех
Как зарядить воду на удачу (иллюстративное фото: pixabay.com)

Воду для ритуала лучше набирать не из-под крана

Вода обладает уникальными свойствами и способна, согласно выводам японских ученых, "запоминать" информацию. Это может объяснить давнюю практику древних жрецов и шаманов практически во всех уголках планеты заговарить жидкость, а мифы про "живую" и "мертвую" воду обретают новое значение.

Так, знахари и ведуны, эзотерики и экстрасенсы утверждают, что способны при помощи определенных ритуалов и слов "программировать" воду как на успех и удачу, молодость и здоровье, так и на негатив и вред другим людям.

Но обычно это используется для достижения положительного результата и полезного эффекта - улучшение самочувствия и внешнего вида, притягивания богатства и приворот любимого человека. В таких вариантах результат будет заметен более явно, пишет womoninred.

В первую очередь стоит знать что вода должна быть чистой, желательно ключевой. Без посторонней химии, лучше не набирать из-под крана.

Также для того, чтобы с помощью "заговоренной воды" привлечь удачу и материальное благополучие, а также для исполнения желания, нужно провести определенные действия, направленные к цели. Это должно значительно увеличить шансы на успех.

Нужно налить воду в стакан (желательно фильтрованной из бутылки), после чего стакан надо поместить между ладошек и визуализировать, что из центров ладоней выходит энергия, советует писательница Наталия Правдина.

"Вы заряжаете эту воду своей личной, доброй, позитивной, светлой энергией", - отметила она.

Можно произнести при этом такой примерный заговор: "Пусть любовь Бога отразится на моем лице. Пусть во имя бессмертной божественной любви, во имя бессмертной, вечной мудрости пусть эта вода зарядит меня красотой, удачей, счастьем, богатством".

Но могут быть и другие посылы, а данный текст - фактически абсолютно произвольный.

Затем нужно визуализировать, что вода уже заряжена, и после этого - умыться этой водой или выпить.

Такой ритуал на исполнение желаний рекомендуют проводить ежедневно.

Ранее мы писали о том, что украинские "городские маги" из Киева дали совет, как в условиях эпидемии коронавируса укрепить иммунитет.

Эксперты рассказали, какой продукт является лучшим иммуномодулятором Болезни сердца и ожирение: Супрун рассказала, как не испортить здоровье на карантине
Новости Украины здоровьевода
Lite
On Top