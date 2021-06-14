Зарплаты в СССР и сейчас: разница в ценах вас сильно удивит

Зарплата в СССР

Средняя зарплата советского гражданина составляла от 120 до 150 рублей. Более 500 рублей получали только партийные чиновники и их число было в стране ограничено. Зарплата министра СССР, к примеру, составляла около 800 рублей. Минимальная зарплата составляла около 70 рублей. В такую сумму оценивался труд неквалифицированных работников – уборщиц или подсобных помощников.

Что можно было купить на среднюю зарплату в СССР

Вареная колбаса – 2,2 руб.

Копченая колбаса – 4,5 руб.

Мясо (свинина или говядина) – 2,3 руб.

Мясо на рынке – 4,5 руб.

Десяток яиц – 1,3 руб.

Бутылка водки – 2,87 руб.

Килограмм риса – около 1 руб.

Обед в столовой – 1 руб.

Скромный поход в ресторан – 10 руб.

Пылесос – 45 руб.

Авиабилеты – от 45 до 75 руб.

Сапоги женские на меху – 82 руб.

Джинсы – около 200 руб.

Пальто женское – 110 руб.

Магнитофон "Днепр" – 147 руб.

Люстра хрустальная – 230 руб.

Холодильник "Минск" – 390 руб.

Телевизор "Юность" – 430 руб.

Турпоездка в Болгарию – 600 руб.

Мотоцикл "Ява" – 650 руб.

Автомобиль "Москвич" – 5000 руб.

Жигули – от 6000 руб.

По ценам становится понятно, что зарплаты в 130-150 рублей в СССР можно было только питаться. Для покупки техники или отдыха – нужно было откладывать довольно долго. А на машину копить годами.

Средняя зарплата в Украине и цены

Средняя зарплата в Украине по состоянию на 2021 год составляет около 13 500 гривен (приблизительно 500$). Минимальная заработная плата – 6000 гривен (222$)

Мясо – 150-160 грн. (5,5$)

Гречка – 41 грн. (1,5$)

Десяток яиц – 35-40 грн. (1$)

Рис – 28 грн. (около 1$)

Вареная колбаса – 110 грн. (4$)

Копченая колбаса – 200 грн. (7,4$)

Сахар – 25 грн. (0,9$)

Бутылка водки – от 70 грн. (2,6$)

С более дорогостоящими тратами и покупками сейчас намного сложнее. Самый простой пылесос обойдется от 1000 гривен (37$), джинсы можно купить в среднем от 600 гривен до 2000 гривен (от 22$ до 75$). Магнитофоны стартуют от 1000 гривен (37$).

Бюджетный холодильник обойдется от 2500 гривен (от 90$), а телевизор от 2700 гривен (100$), и это не 2-3 зарплаты, а часть одной. Стоит отметить, что такая техника относится к категории самых дешевых и обычно у нее очень короткая гарантия, а служат такие предметы обихода всего несколько лет. За более качественную технику придется выложить в два, а то и в три раза больше.

Цены на отечественные автомобили стартуют от 300 тысяч гривен (около 11 тысяч долларов), а за такие деньги можно купить подержанную иномарку, более качественную и лучшую в использовании.

С ценами на авиабилеты и поездками в турпутевки ситуация не на много лучше. Бюджетный авиаперелет обойдется от 2000 гривен (75$) за одного человека, а вот самая бюджетная поездка на курорты потянет от 350$ за человека.

Однако сейчас у жителей Украины есть много преимуществ - для покупки холодильника или телевизора им не нужно накапливать средства годами. Да и можно выбрать - в современных магазинах есть товары на любой кошелек и зарплату.