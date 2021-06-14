Зарплати в СРСР і зараз: різниця в цінах вас сильно здивує

Про зарплати в СРСР ходять вже легенди й форуми рясніють інформацією про те, що радянські громадяни могли купити все що завгодно. Однак насправді це було не так.
Про це розповів відомий блогер Максим Мирович у своїй публікації про СРСР.
Середня зарплата радянського громадянина становила від 120 до 150 рублів. Понад 500 рублів отримували тільки партійні чиновники і їх число було в країні обмежено. Зарплата міністра СРСР, наприклад, становила близько 800 рублів. Мінімальна зарплата становила близько 70 рублів. У таку суму оцінювалася праця некваліфікованих працівників - прибиральниць або підсобних помічників.
Варена ковбаса - 2,2 руб.
Копчена ковбаса - 4,5 руб.
М'ясо (свинина або яловичина) – 2,3 руб.
М'ясо на ринку – 4,5 руб.
Десяток яєць - 1,3 руб.
Пляшка горілки - 2,87 руб.
Кілограм рису - близько 1 руб.
Обід в їдальні - 1 руб.
Скромний похід в ресторан - 10 руб.
Пилосос-45 руб.
Авіаквитки - від 45 до 75 руб.
Чоботи жіночі на хутрі-82 руб.
Джинси - близько 200 руб.
Пальто жіноче - 110 руб.
Магнітофон "Дніпро" - 147 руб.
Люстра кришталева - 230 руб.
Холодильник "Мінськ" - 390 руб.
Телевізор "Юність" - 430 руб.
Турпоїздка в Болгарію - 600 руб.
Мотоцикл "Ява" - 650 руб.
Автомобіль "Москвич" - 5000 руб.
Жигулі - від 6000 руб.
За цінами стає зрозуміло, що зарплати в 130-150 Рублів в СРСР можна було тільки харчуватися. Для покупки техніки або відпочинку – потрібно було відкладати досить довго. А на машину збирати роками.
Середня зарплата в Україні станом на 2021 рік становить близько 13 500 гривень (приблизно 500$). Мінімальна заробітна плата-6000 гривень (222$)
М'ясо – 150-160 грн. (5,5$)
Гречка-41 грн. (1,5$)
Десяток яєць - 35-40 грн. (1$)
Рис-28 грн. (близько 1$)
Варена ковбаса - 110 грн. (4$)
Копчена ковбаса - 200 грн. (7,4$)
Цукор – 25 грн. (0,9$)
Пляшка горілки - від 70 грн. (2,6$)
З більш дорогими витратами та покупками зараз набагато складніше. Найпростіший пилосос обійдеться від 1000 гривень (37$), джинси можна купити в середньому від 600 гривень до 2000 гривень (від 22$ до 75$). Магнітофони стартують від 1000 гривень (37$).
Бюджетний холодильник обійдеться від 2500 гривень (від 90$), а телевізор від 2700 гривень (100$). Варто відзначити, що така техніка належить до категорії найдешевших і зазвичай у неї дуже коротка гарантія, а служать такі предмети побуту всього кілька років. За більш якісну техніку доведеться викласти у два, а то і в три рази більше.
Ціни на вітчизняні автомобілі стартують від 300 тисяч гривень (близько 11 тисяч доларів), а за такі гроші можна купити стару іномарку, більш якісну і кращу у використанні.
З цінами на авіаквитки та поїздками в турпутівки ситуація не на багато краще. Бюджетний авіапереліт обійдеться від 2000 гривень (75$) за одну людину, а ось сама бюджетна поїздка на курорти потягне від 350$ за людину.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилася жорстока правда про життя в СРСР.