Зарплаты педагогам будут повышать: в МОН рассказали о планах на 2021 год

Зарплаты педагогов в Украине планируют поднять с 1 января 2021 года. Должностные оклады увеличатся на 20%. В целом, за год – от апреля 2020 года повышение составит около 30%.

Как рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет в интервью для "Украинского радио", в Минобразования подготовили законопроект на тему социальных гарантий педагогическим и научно-педагогическим работникам в случае заражения коронавирусом.

"Это предложение уже согласовано, и мы ждем от Президента внесения его в парламент. Я думаю, что, когда Рада заработает, Президент внесет это предложение", - рассказал министр.

Также Сергей Шкарлет сообщил, что разработан проект постановления Кабмина, которым предусматривается увеличить зарплаты медицинским работникам учреждений образования на 20%. Он уже направлен на согласование в центральные органы исполнительной власти. По словам министра, бюджет образования на 2021 год в первом чтении был самый большой с 2012 года.

"Мы получили плюс 50-100% по всем показателям, статьями и субвенциями. Те сокращения, которые состоялись между первым и вторым чтением, зависят не от того, что у нас забрали деньги. А от того, что увеличение минимальной заработной платы с 1 июля было перенесено на 1 декабря. То есть это операционная разница. У образования почти ничего не забрали. Забрали 500000000, то есть капитальные расходы. Но я уверен, что в течение 2021 сможем несколько наверстать, определенным образом перераспределить бюджет, и мы за это будем бороться", - пообещал министр образования и науки Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что после Нового года зарплаты украинцев могут измениться.

А также рассказывали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал повышение зарплат медикам.