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Зарплата вище середньої: де і за яку роботу зараз платять найбільше в Україні

Фото: оновлена статистика пропозиції роботи та попиту на вакансії в Україні (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні фіксують зміни попиту на працевлаштування у різних регіонах, на що вплинула внутрішня міграція громадян через російську повномасштабну війну.

Нині найменша конкуренція серед пошукових систем спостерігається у західних областях. Там же пропонують найвищу середню зарплату.

Про це свідчить нова аналітика OLX Робота, якою експерти поділилися зі Styler.

Де найбільше шукають роботу українці

Найактивніше шукають роботу у північних та центральних областях України - там зареєстровано найбільшу кількість переселенців.

Так, Київ лідирує за кількістю внутрішньо переміщених осіб - до столиці переїхали 162,5 тисячі людей зі статусом ВПО, вказують дані Міжнародної організації з міграції. На другому місці Харківська область - 135 тисяч переселенців, а на третьому йде Дніпропетровська область - 71 тисяча.

А ось найменше ВПО офіційно реєструються на заході країни.

"Аналогічна тенденція прослідковується і на ринку праці. За даними сервісу OLX Робота, найбільша конкуренція на одну вакансію у жовтні була на Півночі та у Центрі України - в середньому 16 кандидатів, а от найменша на Заході - 13 кандидатів", - розповіли експерти.

Зазначається, що раніше, у перший місяць великої війни, макрорегіонами з найбільшою конкуренцією були центр та захід країни, а перед масштабним вторгненням РФ - центральні та східні області України.

Де найбільше вакансій

Протягом травня-червня роботодавці відновили свою активність у пошуку працівників майже до рівня довоєнних показників, розповіли аналітики. Причиною є, зокрема, релокація бізнесу у більш менш безпечні міста.

За даними міністерства економіки, на кінець серпня перемістилося 725 підприємств, 528 з них уже працюють. За кількістю лідирують Львівська, Закарпатська та Чернівецька області.

"Якщо порівнювати кількість оголошень від роботодавців за вісім місяців війни, зростання пропозицій роботи також простежується на заході України ", - йдеться в аналізі.

Таблиця кількості оголошень про пошук роботи - дані OLX

Які вакансії у топі та які зарплати пропонують

У західних областях збільшує можливість знайти роботу така сума факторів, як менша конкуренція на робоче місце, релокація бізнесів та умовно безпечніші умови життя.

Станом на жовтень у цьому регіоні найбільше шукали:

  • продавців - із середньою заробітною платою 18 тисяч гривень;
  • водіїв - пропонували зарплату у розмірі 31 тисяча гривень;
  • менеджерів із продажу - із зарплатою 17,5 тисячі гривень;
  • швачок та кравців - із середньою зарплатою 30 тисяч гривень;
  • кухарів - роботодавці готові платити 18 тисяч гривень.

Також аналітика сервісу показала, що протягом жовтня найбільше роботи було у Львівській (3484 оголошень), Хмельницькій (1886 оголошень) та Чернівецькій (1479 оголошень) областях.

Що стосується найвищих зарплат, то такі пропонували роботодавці:

  • у Тернопільській області - у середньому 27 тисяч гривень,
  • у Волинській області - 25,5 тисячі гривень,
  • та у Чернівецькій області - 24 тисячі гривень.

Раніше ми розповідали, як змінився ринок праці на тлі відключень світла та який прогноз дають аналітики.

А також писали, які професії зараз мають популярність та яку зарплату платять.

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