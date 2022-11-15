Зарплата выше средней: где и за какую работу сейчас платят больше всего в Украине

Где больше всего ищут работу украинцы

Активнее всего ищут работу в северных и центральных областях Украины - там зарегистрировано наибольшее количество переселенцев.

Так, Киев лидирует по числу внутренне перемещенных лиц - в столицу переехали 162,5 тысячи человек со статусом ВПЛ, указывают данные Международной организации по миграции. На втором месте Харьковская область - 135 тысяч переселенцев, а на третьем идет Днепропетровская область - 71 тысяча.

А вот меньше всего ВПЛ официально регистрируются на западе страны.

"Аналогичная тенденция прослеживается и на рынке труда. По данным сервиса OLX Работа, самая большая конкуренция на одну вакансию в октябре была на Севере и в Центре Украины - в среднем 16 кандидатов, а вот самая маленькая на Западе - 13 кандидатов", - рассказали эксперты.

Отмечается, что ранее, в первый месяц большой войны, макрорегионами с самой большой конкуренцией были центр и запад страны, а перед масштабным вторжением РФ - центральные и восточные области Украины.

Где больше всего вакансий

В течение мая-июня работодатели возобновили свою активность в поиске работников почти до довоенных показателей, рассказали аналитики. Причиной является, в частности, релокация бизнеса в более или менее безопасные города.

По данным министерства экономики, на конец августа переместились 725 предприятий, 528 из них уже работают. По количеству лидируют Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.

"Если сравнивать количество объявлений от работодателей за восемь месяцев войны, рост предложений работы также прослеживается на западе Украины", - говорится в анализе.

Таблица количества объявлений о поиске работы - данные OLX

Какие вакансии в топе и какие зарплаты предлагают

В западных областях увеличивает вероятность найти работу такая сумма факторов, как меньшая конкуренция на рабочее место, релокация бизнесов и условно более безопасные условия жизни.

По состоянию на октябрь в этом регионе больше всего искали:

продавцов - со средней заработной платой 18 тысяч гривен;

- со средней заработной платой 18 тысяч гривен; водителей - предлагали зарплату в размере 31 тысяча гривен;

- предлагали зарплату в размере 31 тысяча гривен; менеджеров по продажам - с зарплатой 17,5 тысячи гривен;

- с зарплатой 17,5 тысячи гривен; швей и портных - со средней зарплатой 30 тысяч гривен;

- со средней зарплатой 30 тысяч гривен; поваров - работодатели готовы платить 18 тысяч гривен.

Также аналитика сервиса показала, что в течение октября больше всего работы было во Львовской (3484 объявлений), Хмельницкой (1886 объявлений) и Черновицкой (1479 объявлений) областях.

Что касается самых высоких зарплат, то такие предлагали работодатели: