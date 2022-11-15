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Зарплата выше средней: где и за какую работу сейчас платят больше всего в Украине

Фото: обновленная статистика предложений работы и спроса на вакансии в Украине (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине фиксируют изменения спроса на трудоустройство в разных регионах, на что повлияла внутренняя миграция граждан из-за российской полномасштабной войны.

В настоящее время наименьшая конкуренция среди поисковиков наблюдается в западных областях. Там же предлагают и самую высокую среднюю зарплату.

Об этом свидетельствует новая аналитика OLX Работа, которой эксперты поделились со Styler.

Где больше всего ищут работу украинцы

Активнее всего ищут работу в северных и центральных областях Украины - там зарегистрировано наибольшее количество переселенцев.

Так, Киев лидирует по числу внутренне перемещенных лиц - в столицу переехали 162,5 тысячи человек со статусом ВПЛ, указывают данные Международной организации по миграции. На втором месте Харьковская область - 135 тысяч переселенцев, а на третьем идет Днепропетровская область - 71 тысяча.

А вот меньше всего ВПЛ официально регистрируются на западе страны.

"Аналогичная тенденция прослеживается и на рынке труда. По данным сервиса OLX Работа, самая большая конкуренция на одну вакансию в октябре была на Севере и в Центре Украины - в среднем 16 кандидатов, а вот самая маленькая на Западе - 13 кандидатов", - рассказали эксперты.

Отмечается, что ранее, в первый месяц большой войны, макрорегионами с самой большой конкуренцией были центр и запад страны, а перед масштабным вторжением РФ - центральные и восточные области Украины.

Где больше всего вакансий

В течение мая-июня работодатели возобновили свою активность в поиске работников почти до довоенных показателей, рассказали аналитики. Причиной является, в частности, релокация бизнеса в более или менее безопасные города.

По данным министерства экономики, на конец августа переместились 725 предприятий, 528 из них уже работают. По количеству лидируют Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.

"Если сравнивать количество объявлений от работодателей за восемь месяцев войны, рост предложений работы также прослеживается на западе Украины", - говорится в анализе.

Таблица количества объявлений о поиске работы - данные OLX

Какие вакансии в топе и какие зарплаты предлагают

В западных областях увеличивает вероятность найти работу такая сумма факторов, как меньшая конкуренция на рабочее место, релокация бизнесов и условно более безопасные условия жизни.

По состоянию на октябрь в этом регионе больше всего искали:

  • продавцов - со средней заработной платой 18 тысяч гривен;
  • водителей - предлагали зарплату в размере 31 тысяча гривен;
  • менеджеров по продажам - с зарплатой 17,5 тысячи гривен;
  • швей и портных - со средней зарплатой 30 тысяч гривен;
  • поваров - работодатели готовы платить 18 тысяч гривен.

Также аналитика сервиса показала, что в течение октября больше всего работы было во Львовской (3484 объявлений), Хмельницкой (1886 объявлений) и Черновицкой (1479 объявлений) областях.

Что касается самых высоких зарплат, то такие предлагали работодатели:

  • в Тернопольской области - в среднем 27 тысяч гривен,
  • в Волынской области - 25,5 тысячи гривен,
  • и в Черновицкой области - 24 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали, как изменился рынок труда на фоне отключений света, и какой прогноз дают аналитики.

А также писали, какие профессии сейчас пользуются популярностью и какую зарплату платят.

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